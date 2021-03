Công ty Điện lực Nghệ An: Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao dịch vụ khách hàng

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV