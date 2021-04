Công ty Điện lực Nghệ An: Diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố an toàn lưới điện

Sáng 28/4, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - xử lý sự cố - an toàn - xử lý sự cố nhanh, cấp công ty năm 2021. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Lê Quang Thanh – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - xử lý sự cố - an toàn - xử lý sự cố nhanh năm 2021.



Tham gia diễn tập có 174 cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các phòng, ban và đơn vị Điện lực Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa và Tân Kỳ. Ảnh: Thanh Lê

Tỉnh Nghệ An là một địa bàn thường xuyên chịu nhiều thiên tai, bão lũ nên Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) hàng năm được Công ty Điện lực Nghệ An hết sức quan tâm chú trọng, xác định là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Lê Quang Thanh phát động diễn tập. Ảnh: Thanh Lê Huyện Nghĩa Đàn là huyện trung du, miền núi nằm vùng tây Bắc Nghệ An của tỉnh Nghệ An, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Lưới điện hầu hết đi qua rừng cây, sông, ao hồ nên công tác quản lý vận hành, sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn thường bị ảnh hưởng của nhiều cơn bão, lốc xoáy, làm gãy cột, đứt dây, cây đổ lên đường dây gây sự cố, nhiều trạm biến áp sau mưa bão bị hỏng.



Diễn tập xử lý sự cố cáp quang. Ảnh: Thanh Lê

Do vậy, Công ty Điện lực Nghệ An lựa chọn tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN (4 trong 1) tại lưới điện khu vực huyện Nghĩa Đàn. Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trong mùa mưa bão 2021, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Nghệ An lựa chọn đường dây 172 E15.2 Nghĩa Đàn - 171 E15.36 Bắc Á và đường dây 974E15.2 để tổ chức diễn tập PCTT&TKCN – xử lý sự cố – an toàn – xử lý nhanh sự cố năm 2021 (diễn tập 4 trong 1).



Trạm biến áp 110kV Bắc Á. Ảnh: Thanh Lê

Tình huống giả định được đặt ra, gồm 8 tình huống, đó là: sự cố mất điện toàn bộ huyện; đường dây hạ thế bị đổ cột, đứt dây, hộp công tơ, công tơ hư hỏng nhiều; các thiết bị ngoài trời của trạm không đảm bảo vận hành; làm đứt dây cáp thông tin gây gián đoạn việc thông tin liên lạc, sứ hư hỏng, …



Sau tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy diễn tập đã huy động nhân lực, thiết bị máy móc; các đơn vị khẩn trương bằng mọi biện pháp tổ chức khắc phục sự cố theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả, đảm bảo cung cấp điện trở lại...

Diễn tập xử lý sự cố tại Trạm biến áp 110 kV Bắc Á. Ảnh: Thanh Lê

Tình huống cứu nạn là kịp thời sơ cứu người bị tai nạn giao thông, say nắng khi đang xử lý sự cố ở trên cao. Sau tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy diễn tập đã huy động nhân lực và sơ cứu ban đầu. Sau đó liên hệ với cơ quan y tế cử y, bác sỹ, xe cứu thương đến hiện trường thực hiện cứu chữa nạn nhân.

Kết thúc cuộc diễn tập, toàn thể các thành viên tham gia đã tiến hành họp tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm có hướng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế một cách kịp thời, linh hoạt.

Thay sứ trên đường dây 110kV tại xã Nghĩa Thành (Nghĩa Đàn). Ảnh: Thanh Lê Phát quang cây cối đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Ảnh: Thanh Lê Việc tổ chức diễn tập năm 2021, có thực hiện công việc thực tế tại hiện trường và nằm trong kế hoạch cắt điện để sửa chữa lưới điện của Điện lực Thái Hòa – Nghĩa Đàn. Trong quá trình tổ chức diễn tập có thực hiện tác nghiệp trên lưới điện theo tình huống xử lý sự cố trong công tác quản lý, vận hành lưới điện.



Diễn tập cấp cứu người bị say nắng trên cao. Ảnh: Thanh Lê Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Lê Quang Thanh cho biết: Đây là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Nghệ An nhằm nâng cao khả năng xử lý các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện.



Diễn tập cứu thương người bị tai nạn gãy tay. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý các tình huống, sự cố đối với cấp lãnh đạo và đơn vị công tác ở cả nội dung chỉ huy và thực hiện công việc sao cho đảm bảo an toàn tuyệt đối mà vẫn hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu quả sự cố; đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện năng để phục vụ phát triển kinh tế - ổn định chính trị của địa phương.