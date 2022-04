Công ty Điện lực Nghệ An: Diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố an toàn lưới điện năm 2022

Ngày 28/4/2022, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) - xử lý sự cố - an toàn - xử lý sự cố nhanh, cấp Công ty năm 2022. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập PCTT&TKCN - xử lý sự cố - an toàn - xử lý sự cố nhanh năm 2022.

Tham gia đợt diễn tập lần này gồm có đại diện các phòng, ban chuyên môn Công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc và gần 180 CBCNV của các Điện lực: Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Yên Thành, Đội QLVHLĐ cao thế 110kV, Xí nghiệp dịch vụ Điện Nghệ An, Đội sửa chữa điện nóng (Hotline) PC Nghệ An.





Các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: Phan Thủy

Tỉnh Nghệ An là một địa bàn thường xuyên chịu nhiều thiên tai, bão lũ nên công tác PCTT&TKCN hàng năm được Công ty Điện lực Nghệ An hết sức quan tâm chú trọng, xác định là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng.

Đô Lương là huyện trung du, miền trung du nằm vùng phía Tây của tỉnh Nghệ An, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Lưới điện hầu hết đi qua khu vực ruộng lúa, rừng cây, sông, ao hồ nên công tác quản lý vận hành, sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện Đô Lương thường bị ảnh hưởng của nhiều cơn bão, lốc xoáy, làm gãy cột, đứt dây, cây đổ lên đường dây gây sự cố, nhiều trạm biến áp sau mưa bão bị hỏng nhiều. Do vậy, Công ty Điện lực Nghệ An lựa chọn tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN (4 trong 1) tại lưới điện khu vực huyện Đô Lương. Đường dây 172 E15.4 Thanh Chương, 171 E15.15 Nam Đàn, trạm BA 110kV Đô Lương (E15.4 ) và đường dây 971 trung gian Thượng Sơn.

Thực hiện thay sứ trên nhánh rẽ Quang Sơn 4 thuộc đường dây 971 Trung gian Thượng Sơn. Ảnh: Phan Thủy

Tình huống giả định được đặt ra, gồm 9 tình huống, đó là: Mưa to, gió lớn làm cây đổ vào đường dây 172 E15.11 Thanh Chương - 171 E15.15 Nam Đàn gây sự cố phóng điện, làm suy giảm cách điện tại một số vị trí. Xử lý rửa sứ hotline do rác lá, bụi bẩn bay vào trạm bám lên sứ cách điện MBA T1,T2 và sứ cách điện các thiết bị 110kV, 35kV. Xử lý sự cố vỡ sứ cách điện tại một số vị trí đường dây 971 TGTS và sự cố đổ cột, đường dây 0,4kV sau TBA Quang Sơn 02 do Điện lực Đô Lương quản lý. Xử lý cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào ĐZ NR Thượng Sơn 2, NR Thượng sơn 4 và NR Thượng Sơn 5 thuộc ĐZ 971 TGTS. Xử lý tình huống đứt dây cáp thông tin tại khoảng cột 10-12 ĐZ 472 E15.4 gây gián đoạn mất liên lạc. Cứu hộ cứu nạn một nhân viên ĐVCT say nắng khi xử lý sự cố. Ngoài ra, còn có hai tình huống xử lý nhanh sự cố đứt cung tại vị trí cột 05 NR Quang Sơn 1 làm gián đoạn cấp điện cho Khu Công nghiệp may Minh Anh và tình huống xử lý nguy cơ gây sự cố xà cong vênh tại vị trí cột 02 nhánh rẽ thị trấn 10 thuộc ĐZ 472 E15.4 bằng hình thức sửa chữa hotline.

Cán bộ, công nhân ngành điện nhanh chóng triển khai phương án khắc phục sự cố giả định. Ảnh: Ngọc Phương

Sau tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy diễn tập đã huy động nhân lực, thiết bị máy móc; các đơn vị khẩn trương bằng mọi biện pháp tổ chức khắc phục sự cố theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả, đảm bảo cung cấp điện trở lại...

Thực hiện tình huống sơ cứu công nhân đơn vị công tác bị tai nạn gãy tay. Ảnh: Phan Thủy Kiểm tra các thiết bị đo trước khi triển khai thực hiện thí nghiệm thiết bị trạm biến áp phân phối. Ảnh: Phan Thủy

Tình huống cứu nạn, cứu hộ là kịp thời sơ cứu nhân viên đơn vị công tác bị tai nạn gãy tay; say nắng khi đang xử lý sự cố ở trên cao. Sau tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy diễn tập đã huy động nhân lực và sơ cứu ban đầu. Sau đó liên hệ với cơ quan y tế cử y, bác sỹ, xe cứu thương đến hiện trường thực hiện cứu chữa nạn nhân.



Kết thúc cuộc diễn tập, toàn thể các thành viên tham gia đã tiến hành họp tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm có hướng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế một cách kịp thời, linh hoạt.

Việc tổ chức diễn tập năm 2022, có thực hiện công việc thực tế tại hiện trường và nằm trong kế hoạch cắt điện để sửa chữa lưới điện của Điện lực Đô Lương. Trong quá trình tổ chức diễn tập có thực hiện tác nghiệp trên lưới điện theo tình huống xử lý sự cố trong công tác quản lý, vận hành lưới điện.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An ông Lê Quang Thanh cho biết: Đây là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Nghệ An nhằm nâng cao khả năng xử lý các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đánh giá cuộc diễn tập và rút kinh nghiệm nhằm xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế một cách kịp thời, linh hoạt. Ảnh: Phan Thủy

Đồng thời rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý các tình huống, sự cố đối với cấp lãnh đạo và đơn vị công tác ở cả nội dung chỉ huy và thực hiện công việc sao cho đảm bảo an toàn tuyệt đối mà vẫn hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu quả sự cố; đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện năng để phục vụ phát triển kinh tế - ổn định chính trị của địa phương.