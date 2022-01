Công ty Điện lực Nghệ An đóng điện cho bản thuộc huyện biên giới Quế Phong

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong.

Lãnh đạo Công ty Điện lực và huyện Quế Phong trực tiếp có mặt tại hiện trường chuẩn bị đóng điện trạm biến áp Đồng Tiến, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê

Quế Phong là huyện biên giới còn nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, các hộ dân ở một số bản sống trong tình trạng không có điện. Mong ước lớn nhất của đồng bào các dân tộc ở địa phương này là được hưởng nguồn điện sáng ổn định và lâu dài.

Nhận thấy sự cần thiết phải có điện lưới quốc gia để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã vùng biên giới và nâng cao nhận thức về văn hóa, chính trị - xã hội của nhân dân, tỉnh Nghệ An đã đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An nhanh chóng hoàn thành dự án cấp điện về những thôn còn lại.

Trạm biến áp Đồng Tiến được khởi công từ ngày 1/10/2021, thời gian thi công các hạng mục xây dựng là 90 ngày với 115 m trung thế, 1.200 m đường dây hạ thế, 1 trạm biến áp với tổng công suất 31,5 kVA, cấp điện cho 63 hộ dân thuộc bản Đồng Tiến (nhập từ bản Nậm Nui, Nậm Ke của TĐC Hủa Na)

Trạm biến áp Mường Phú, xã Thông Thụ được khởi công từ ngày 1/10/2021, thời gian thi công các hạng mục xây dựng là 90 ngày với 3. 286 m trung thế, 4.680 m đường dây hạ thế, 1 trạm biến áp với tổng công suất 100 - 35/0,4kVA, cấp điện cho 267 hộ dân.

Đóng điện Trạm biến áp Đồng Tiến, xã Đồng Văn (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Đây là các dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020.

Dự án nhằm phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Nghệ An, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa vừa đảm bảo an ninh chính trị tỉnh Nghệ An.

Công nhân điện lực hướng dẫn người dân sử dụng điện. Ảnh: Thanh Lê

Ông Lang Văn Phê ở bản Đồng Tiến, xã Đồng Văn (Quế Phong) phấn khởi cho biết: Đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần bà con có điện lưới quốc gia để dùng rồi. Giờ đây bà con đã có điện thắp sáng, phục vụ sinh hoạt bà con có thể sử dụng nồi cơm điện máy giặt, điều hòa. Đặc biệt có điện bà con trong bản có thể đầu tư máy sơ chế gừng, cũng như đầu tư để phát triển các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.



Ông Lê Đại Nghĩa - Giám đốc Điện lực Quỳ Châu cho biết, dự án mở rộng và cải tạo lưới điện khu vực vùng sâu, vùng xa về xã Đồng Văn có ý nghĩa to lớn, thể hiện sựu quan tâm của Đảng, Nhà nước và của ngành Điện đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong năm 2022, dự kiến Điện lực Quỳ Châu cố gắng phấn đấu hoàn thành 100% thôn, bản còn lại có điện lưới quốc gia sử dụng.

Có điện người dân có thể sử dụng nhiều vật dụng sinh hoạt phục vụ cho cuộc sống. Ảnh: Thanh Lê

Theo Công ty Điện lực Nghệ An, với 115 thôn, bản ở vùng rẻo cao các huyện Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương chưa có điện lưới quốc gia… ngành Điện tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền lập dự án đầu tư, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đưa điện về các thôn bản còn lại. Theo lộ trình trong năm 2022 sẽ có thêm 76 thôn, bản được sử dụng điện lưới quốc gia.

Cùng với việc triển khai thực hiện dự án cấp điện cho các hộ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những năm gần đây, ngành điện còn tập trung huy động các nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện nhằm nâng cao chất lượng nguồn điện, phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An.