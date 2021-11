Công ty Điện lực Nghệ An đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Con Cuông

Chiều 14/11, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Con Cuông (E15.48). Dự buổi lễ, về phía Công ty Điện lực Nghệ An có đồng chí Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; các đồng chí Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban của Công ty Điện lực Nghệ An.

Về phía huyện Con Cuông có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông; Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông.





Dự án Trạm biến áp 110 kV Con Cuông và nhánh rẽ đươc xây dựng tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Dự án có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, sau khi hoàn thành giao cho Công ty Điện lực Nghệ An quản lý vận hành.

Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Con Cuông. Ảnh: Thanh Lê

Trạm xây dựng với tổng diện tích mặt bằng 8.488 m2. Trạm được lắp đặt thiết bị theo sơ đồ một thanh cái có phân đoạn bao gồm 01 ngăn lộ máy biến áp T1 (110/35/10kV), 02 ngăn đường dây 110kV được kết nối bằng ngăn liên lạc.

Các thiết bị 110kV và 35kV được lắp đặt ngoài trời với công suất theo quy hoạch 02 máy biến áp 25 MVA. Trạm được xây dựng theo tiêu chí TBA điều khiển xa; Xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Nghệ An, A1 và Trung tâm dữ liệu NPC theo tiêu chí trạm không người trực. Bên cạnh đó, trạm còn lắp đặt hệ thống pin mặt trời cùng hệ thống camera giám sát trạm, an ninh trạm.

Trạm biến áp 110kV Con Cuông được xây dựng 4 xuất tuyến, trong đó giai đoạn 1 sẽ vận hành 2 xuất tuyến, đó là 2 đường dây 371E15.48 phục vụ cấp điện cho 5.340 khách hàng và đường dây 373 E15.48 phục vụ cấp điện cho 16.786 khách hàng của huyện Con Cuông và một phần địa bàn huyện Anh Sơn.

Kiểm tra trạm biến áp 110kV trước giờ đóng điện. Ảnh: Thanh Lê Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thi công gặp nhiều khó khăn vì hạn chế đi lại. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của Công ty Điện lực Nghệ An, Ban Quản lý Dự án Xây dựng điện miền Bắc cùng các nhà thầu đã kiểm soát chặt chẽ thời gian thi công công trình để hoàn thành đúng tiến độ đề ra và thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19 tại công trường.



Chủ tịch UBND Huyện Con Cuông Hoàng Sỹ Kiện cho biết: Việc xây dựng Trạm biến áp 110kV Con Cuông là mong mỏi của chính quyền và người dân địa phương.

Các kỹ sư đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để đóng điện trạm biến áp 110kV Con Cuông. Ảnh: Thanh Lê

Trạm biến áp 110kV hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, góp phần cấp điện kịp thời cho phụ tải của huyện Con Cuông và đồng thời chống quá tải cho trạm biến áp 110kV thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) và Đô Lương trong giai đoạn 2021 - 2025 và về sau. Việc đóng trạm không chỉ nâng cao chất lượng điện sinh hoạt, cải thiện chất lượng cung cấp điện, mà còn góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Con Cuông.

Máy biến áp T1 tại Trạm 110kV Con Cuông. Ảnh: Thanh Lê Hiện tại, toàn bộ phụ tải của huyện Con Cuông được cấp điện chính từ trạm 110kV thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) thông qua 01 đường dây 35kV 371E15.14 và được cấp hỗ trợ từ các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện trung áp khu vực. Do là đường dây độc đạo với bán kính cấp điện lớn lên đến 116km nên độ tin cậy cung cấp điện thấp và tổn thất điện áp - điện năng tại khu vực này luôn ở mức cao.



Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An và huyện Con Cuông kiểm tra hệ thống Trạm biến áp 110 kV Con Cuông. Ảnh: Thanh Lê Đồng chí Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Công ty Điện lực Nghệ An đã đề xuất nhiều năm xây dựng trạm biến áp 110kV. Việc hoàn thành dự án góp phần nâng cao chất lượng điện áp huyện Con Cuông, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện (giảm thời gian mất điện), giảm tải công suất đường dây truyền 110kV từ các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương về trạm biến áp 220kV ở huyện Đô Lương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.