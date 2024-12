Xã hội

Công ty Điện lực Nghệ An hiến tặng 165 đơn vị máu hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN

Hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ X, với thông điệp “Trách nhiệm - Nghĩa tình”, ngày 07/12, tại nhà điều hành, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) phối hợp Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện nhân đạo.