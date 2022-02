Công ty Điện lực Nghệ An: Hiệu quả cao trong áp dụng công nghệ sửa chữa ‘điện nóng’

Nhằm tăng năng suất lao động, ngăn ngừa sự cố, giảm tổn thất điện năng, không phải cắt điện, không gây gián đoạn quá trình sản xuất, sinh hoạt của khách hàng, Công ty Điện lực Nghệ An đã áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline) trong quá trình đấu nối, sửa chữa, vệ sinh đường dây đang có điện.

Đây không chỉ là bước chuyển trong việc áp dụng công nghệ hiện đại bảo đảm cấp điện mà còn thể hiện rõ cam kết liên tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như Công ty Điện lực Nghệ An đã và đang triển khai.

Đội sửa chữa điện nóng hotline Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện sửa chữa tại cột 3, nhánh rẽ Hưng Đông 3, thuộc ĐZ 481E15.1 Điện lực TP Vinh quản lý. Sửa chữa điện nóng (hotline) là làm các công việc ngay trên phần đường dây, thiết bị trung, hạ thế đang mang điện với việc sử dụng các trang bị dụng cụ an toàn chuyên dùng kết hợp với công nghệ hiện đại, được áp dụng ở các nước phát triển nhằm giảm thời gian ngừng cấp điện của khách hàng khi thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, đấu nối các công trình điện mới… Kể từ khi áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng đến nay, Công ty Điện lực Nghệ An luôn thực hiện tốt các công tác hotline trên lưới điện, nhất là các công tác sửa chữa thường xuyên ngăn ngừa, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện kịp thời và nhanh chóng. Từ đó góp phần giảm các sự cố xảy ra trên lưới điện, thực hiện các công tác của các công trình cải tạo lưới điện và công tác theo yêu cầu của khách hàng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhất là phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời tiết rét đậm, rét hại nên nhu cầu sử dụng các thiết bị điện sưởi ấm trong gia đình của người dân tăng cao gây nguy cơ quá tải cục bộ một số vị trí lưới điện. Do đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã tăng cường công tác sửa chữa điện hotline nhằm khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 23/02/2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã thực hiện được 58 phiên hotline, giảm 7.410 phút mất điện cho khách hàng.

Thực hiện bọc cách điện giao chéo với 110kV tại ĐZ 480E15.8 Điện lực Nghi Lộc quản lý. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các bước đúng quy trình là yêu cầu khi áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng. Anh Đặng Quang Huy - Đội trưởng đội sửa chữa điện nóng hotline Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Công việc sửa chữa điện nóng hotline là công việc đặc thù mang tính nguy hiểm. Vì vậy, yêu cầu người thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước theo quy trình, quy định. Hiện nay, các thành viên trong đội đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ bài bản, đã trải qua nhiều kỳ sát hạch với trang thiết bị tuyệt đối an toàn được Tổng Công ty trang bị từ các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản… và đã có thời gian trải nghiệm thực tế, đến nay anh, em đã tự tin thực hiện công việc một cách thuần thục và chuyên nghiệp. Đội sửa chữa điện nóng hotline tự hào đã góp phần trong việc ngăn ngừa và hạn chế sự cố lưới điện, đồng thời giảm thời gian cắt điện đến mức thấp nhất nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn”.



Có thể khẳng định, việc áp dụng công nghệ sửa chữa hotline đã mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả thiết thực, các nội dung công việc trên lưới đã được rút gọn, giúp tiết kiệm thời gian, ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố trên lưới điện, giảm tổn thất điện năng, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.