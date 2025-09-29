Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An huy động lực lượng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất sau bão số 10 Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân, đồng thời làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện.

Thống kê sơ bộ cho thấy, lưới điện trung áp do Công ty Điện lực Nghệ An quản lý bị ảnh hưởng với 258 cột điện hư hại, trong đó có 157 cột bị gãy đổ, 101 cột bị nghiêng hoặc rạn nứt; ngoài ra, khoảng 5.100 mét dây điện cũng bị đứt và hư hỏng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra thiệt hại do bão số 10 gây ra trên các hệ thống lưới điện.

Lưới điện hạ áp hư hỏng 578 cột, trong đó, gãy đổ 468 cột; nghiêng sạt lở rạn nứt 110 cột; dây đứt, hư hỏng 14.931 m; hư hỏng 1.000 công tơ. Thiệt hại do bão số 10 gây ra đã ảnh hưởng đến 1.095.883 khách hàng dùng điện.

Cột điện của lưới điện trung áp bị gãy đổ.

Cột điện bị gãy đổ.

Trạm biến áp bị hư hỏng.

Trước tình hình đó, ngay từ sáng 29/9, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức họp phân công lãnh đạo chỉ đạo, từng nhóm, từng đội theo địa bàn từng khu vực bị thiệt hại để phối hợp triển khai thực hiện công tác kiểm đếm, công tác triển khai khắc phục. Phân công các nhóm chủ động phối hợp các Đội xung kích hỗ trợ trong NPC, các đơn vị nhà thầu triển khai khắc phục, khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng như Bộ Tư lệnh QK4, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, trung tâm xã, phường, bệnh viện, nhà máy nước... phấn đấu cấp điện cho toàn bộ khách hàng trước ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đội xung kích tập kết các thiết bị sửa chữa, khắc phục sự cố do bão số 10 gây ra.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã huy động 9 đội xung kích hỗ trợ đến từ các Công ty Điện lực: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh với tổng số nhân lực 545 người vào hỗ trợ PC Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đội xung kích Công ty Điện lực Tuyên Quang hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện do bão số 10 gây ra tại Nghệ An.

Công ty Điện lực Hải Phòng gặp mặt động viên đội xung kích chuẩn bị vào Nghệ An hỗ trợ khắc phục lưới điện.

Hiện các đơn vị, đội xung kích hỗ trợ đã được phân công và đang trên đường đi về Nghệ An để tham gia khắc phục tại các khu vực bị thiệt hại cụ thể trên địa bàn thuộc các Đội quản lý các khu vực Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Cửa Lò, Diễn Châu, Thanh Chương, Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, Yên Thành. Đồng thời, Công ty Điện lực Nghệ An huy động 18 nhà thầu triển khai hỗ trợ khắc phục tại các đơn vị bị thiệt hại.