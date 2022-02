Công ty Điện lực Nghệ An: Kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Sáng ngày 11/02/2022, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty Điện lực Nghệ An có cuộc họp khẩn kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất giữ gìn sức khỏe cho người lao động và xây dựng các phương án cấp điện an toàn, ổn định trong mùa dịch.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 PC Nghệ An họp khẩn kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất. Trước đó, ngay ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022, Công ty đã tiến hành test Covid-19 sàng lọc cho toàn thể CBCNV đơn vị. Khẩn trương lập phương án, có các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai cách ly tập trung tại nơi làm việc đối với toàn bộ cán bộ Trung tâm điều khiển, tổ thao tác lưu động, nhân viên trực vận hành thuộc Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế và các Điện lực đảm bảo tránh lây nhiễm chéo vi rút SARS-CoV-2. Đặc biệt đối với CBCNV thuộc đội quản lý trên địa bàn có bệnh nhân dương tính với dịch Covid-19. Theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để chủ động ứng phó. Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện test sàng lọc Covid-19 cho CBCNV tại Điện lực Yên Thành. Ngay sau cuộc họp, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Công ty đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đối với các đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức test Covid-19 sàng lọc lần 2, lần 3 cho tất cả CBCNV, yêu cầu toàn thể CBCNV nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, tự rà soát lịch sử tiếp xúc có liên quan tới dịch bệnh kịp thời báo cáo đơn vị, Công ty, địa phương để được hướng dẫn, xử lý. Đồng thời yêu cầu các Điện lực, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế tập hợp danh sách cụ thể nhân lực đã trải qua công tác trực vận hành, quản lý vận hành đường dây và trạm... để sẵn sàng huy động trở lại vận hành trong trường hợp xấu xảy ra đơn vị có đối tượng nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện test sàng lọc Covid -19 cho CBCNV tại Điện lực Nghi Lộc. Ngoài các cá nhân, bộ phận thuộc đối tượng cách ly tập trung, Công ty đã yêu cầu CBCNV tiến hành đăng ký lịch làm việc online tại nhà, hạn chế việc đi lại, di chuyển sau giờ làm việc khi không thật cần thiết, chỉ cắt cử người trực theo quy định; các đội sửa chữa, thí nghiệm, đội đường dây… thực hiện theo nguyên tắc chia ca, tách tốp để tăng tính dự phòng, hạn chế tiếp xúc. Bộ phận Y tế của Công ty rà soát, lập danh sách các CBCNV nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19 để theo dõi và hỗ trợ khi có yêu cầu.



Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ cho cách ly tập trung, tạo mọi điều kiện trong việc bố trí nơi ăn, nghỉ nhằm đảm bảo sức khỏe và tránh lây nhiễm chéo trong trường hợp xấu nhất.