Công ty Điện lực Nghệ An: Lắp đặt công tơ điện tử đo xa tạo sự minh bạch và tiện ích cho khách hàng

Trong đó, việc triển khai thay thế lắp đặt hệ thống công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử và hệ thống đo xa nhằm minh bạch, tự động hóa công tác khai thác, vận hành hệ thống phân phối điện, nâng cao dịch vụ khách hàng đã được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm.



Đối với chủng loại công tơ điện tử đo xa ngoài chức năng hỗ trợ nhân viên Điện lực đọc xa, kiểm soát dòng điện, điện áp và công suất theo từng thời điểm thì khách hàng có thể tự giám sát điện năng tiêu thụ và chi phí tính trên hóa đơn tiền điện thông qua mạng internet và bổ sung thêm thông báo việc cắt điện khi có sai sót, sự cố... Nên khi được thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng và doanh nghiệp.

Công nhân Điện lực TP Vinh thay công tơ cơ khí sang công tơ điện tử. Ảnh: Phan Thủy Hiện nay, Công ty Điện lực Nghệ An đang quản lý và cung cấp dịch vụ điện trực tiếp cho hơn 1 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh. Với đặc điểm tỉnh Nghệ An có diện tích rộng nhất cả nước, địa hình đa dạng, phức tạp, lượng khách hàng nằm rải rác ở các vùng nông thôn, miền núi nhiều, đó là một trở ngại lớn cho việc triển khai thay thế công tơ cơ khí sang công tơ điện tử đo xa của PC Nghệ An. Tính đến tháng 11 năm 2021, Công ty đã thực hiện thay thế được khoảng 650 nghìn công tơ điện tử, trong đó có hơn 400 nghìn công tơ điện tử có chức năng đo xa. Mục tiêu đến cuối năm 2021, tính lũy kế Công ty sẽ thay thế khoảng 700 nghìn công tơ điện tử, trong đó 500 nghìn công tơ điện tử có chức năng đo xa.

Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, ngay từ những tháng đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã lập kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn và các Điện lực trực thuộc. Từng bước triển khai cho công cuộc chuyển đổi số, hướng tới thực hiện mục tiêu hệ thống lưới điện thông minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện.

Ông Lê Nam Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh, PC Nghệ An cho biết: “Chương trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo đếm điện năng là một phần rất quan trọng trong lộ trình phát triển lưới điện thông minh của PC Nghệ An. Việc ứng dụng công tơ điện tử đo xa đã giúp PC Nghệ An minh bạch công tác ghi chỉ số công tơ hàng tháng. Theo đó, các đơn vị có thể cung cấp chỉ số tiêu thụ điện theo đề nghị của khách hàng ở mọi thời điểm. Hệ thống thiết bị của công tơ điện tử đọc chỉ số từ xa chính xác, hiện đại nên góp phần vào giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. Việc ứng dụng công nghệ đo xa cũng giúp công tác quản lý, vận hành lưới điện có sự thay đổi rõ rệt. Đặc biệt hiệu quả của công tơ điện tử hạn chế được nhân công ghi chỉ số trên lưới, giảm nguy cơ tai nạn lao động, góp phần tăng năng suất lao động và rất phù hợp với tình hình chống dịch Covid-19 hiện nay. Số liệu công tơ đo đếm thu thập từ xa cũng kịp thời phục vụ việc tính hóa đơn tiền điện, giám sát, chất lượng điện năng, tình trạng vận hành của trạm biến áp và đường dây giúp nâng cao độ an toàn lưới điện. Đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất”.

Có thể nói sử dụng công tơ điện tử đo xa có rất nhiều ưu điểm, công tơ điện tử có sai số cho phép theo quy chuẩn có độ chính xác cao hơn công tơ cơ khí, có khả năng tính được cả lượng điện công suất nhỏ nhất như đèn led, đèn chờ tivi, đèn ngủ, sạc pin điện thoại...., trong khi đó, thói quen của khách hàng sử dụng điện thường tắt các thiết bị điện bằng điều khiển từ xa, khi đó các thiết bị điện này vẫn ở chế độ sử dụng điện chờ, nên vẫn tiêu hao một phần điện năng. Từ thực tế trên, Công ty Điện lực Nghệ An đã tuyên truyền để khách hàng nắm rõ, khuyến khích và tạo được thói quen cho khách hàng tiêu dùng điện cần có ý thức tiết kiệm đối với những thiết bị điện dù là công suất nhỏ nhất, tránh lãng phí điện năng.