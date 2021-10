Công ty Điện lực Nghệ An: Nâng cao ý thức an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Pháp lệnh việc quy định quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Ngày 04/06/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 369-TTg, lấy ngày 04/10 là Ngày PCCC toàn dân.



Hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày toàn dân PCCC, Công ty Điện lực Nghệ An đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy và giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là góp phần vào công tác vận hành lưới điện trên địa bàn được an toàn, ổn định.