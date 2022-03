Công ty Điện lực Nghệ An: Nhiều chương trình thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2022

Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ đồng hồ, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 26/3/2022. Giờ Trái đất không chỉ đơn thuần là chiến dịch nhằm tiết kiệm năng lượng. Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết là một hành động đơn giản mang tính biểu trưng để nhắc nhở cộng đồng, cá nhân hãy quan tâm, hành động để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, cụ thể, kêu gọi các tổ chức, cơ quan và khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục cùng đồng hành, góp sức chống lại biến đổi khí hậu, thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 26/3/2022.

Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin của địa phương, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền mang tính đột phá, có hiệu quả trong thực tiễn, tác động đến nhiều đối tượng khách hàng trong việc chuyển biến nhận thức thành hành động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, cổ động cho Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 và các hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công ty cũng yêu cầu toàn thể CBCNV phải gương mẫu thực hiện tại gia đình mình và vận động các hộ dân trong khu vực sinh sống cùng thực hiện tắt các thiết bị chiếu sáng và các thiết bị điện khác không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện.

Theo thống kê, trong thời gian 60 phút tắt đèn của Giờ Trái đất 2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiết kiệm được 27.000 kWh; Cả nước đã tiết kiệm được 353.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 658,1 triệu đồng).

Treo băng rôn tuyên truyền về Giờ Trái đất tại các địa điểm công cộng.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ không tổ chức hoạt động đông người như “Đêm sự kiện tắt đèn Giờ Trái đất”. Thay vào đó, Công ty Điện lực Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền trực tuyến trên các trang website, fanpage, mạng xã hội Facebook, Zalo; các video clip, chạy chữ trên các màn hình về các nội dung tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị Điện lực trên địa bàn toàn tỉnh, treo pano, áp phích tại những nơi dễ quan sát, thu hút đông người qua lại, phát tờ rơi tuyên truyền...

Dựa vào tình hình thực tế diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị, một số đơn vị trực thuộc thực hiện dùng loa di động, diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường để tiếp cận với đông đảo người dân. Các hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Hướng đến tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.