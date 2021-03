Công ty Điện lực Nghệ An: Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2021

Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 sẽ được thực hiện đồng loạt quy mô toàn thế giới với chủ đề “Speak up for Nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên”. Thông điệp của chiến dịch Giờ Trái đất 2021 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng, đề cao sợi dây liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài.

Sự kiện “Giờ Trái đất 2021” tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ Bảy 27/3/2021.

Để góp phần vào thành công chung của chiến dịch, nâng cao ý thức trách nhiệm trước cộng đồng của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Công ty Điện lực Nghệ An đã giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị, các điện lực trực thuộc triển khai các hoạt động như: Treo băng rôn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021 tại các điểm đã quy định; xây dựng, thực hiện kế hoạch truyền thông, phối hợp với chính quyền nhân dân địa phương và các tổ chức đoàn thể, đối tác truyền thông, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền mang tính đột phá, có hiệu quả trong thực tiễn, tác động đến nhiều đối tượng khách hàng trong việc chuyển biến nhận thức thành hành động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An treo băng rôn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021. Ảnh: CTV

Phối hợp với Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin của địa phương để tuyên truyền, cổ động cho chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 và các hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đăng tải nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 thông qua các hình ảnh, video clip, chữ chạy trên các màn hình thông tin tại trụ sở công ty, website, fanpage, mạng xã hội Facebook, Zalo,... Tuyên truyền về các nội dung tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị trực thuộc.