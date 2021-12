Công ty Điện lực Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong chương trình ‘Tri ân khách hàng’

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19”, tháng 12/2021, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An đã đồng loạt triển khai thực hiện các hoạt động "Tháng tri ân khách hàng" một cách thiết thực, phù hợp, có sức lan tỏa, hoạt động này sẽ được kéo dài đến hết tháng 1/2022.



Nằm trong chuỗi các hoạt động, chương trình miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho hơn 30 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 được triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty Điện lực Nghệ An đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại những khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội, được khách hàng phấn khởi, ghi nhận về sự chia sẻ của ngành Điện trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chương trình sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho hơn 40 khách hàng là các hộ nghèo, các bệnh viện, cơ sở y tế được triển khai đồng bộ ở các địa phương. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Nghệ An còn có những chương trình thiết thực như: Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ cho khách hàng, hỗ trợ công tác thí nghiệm máy biến áp của khách hàng, tặng quà cho những khách hàng lần đầu thực hiện thanh toán trực tuyến, cài đặt app chăm sóc khách hàng, tăng cường hướng dẫn khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất…

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện vệ sinh trạm biến áp và bổ sung dầu miễn phí cho các doanh nghiệp.

Bà Hà Thị Cầu ở bản Khì, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp xúc động chia sẻ: “Hệ thống dây điện của nhà tôi đã sử dụng từ rất lâu, có nguy cơ mất an toàn, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa có tiền thay thế, nay có các cô, chú bên Điện lực giúp đỡ thay mới dây điện và thay cả bóng đèn tiết kiệm điện nữa, tôi cảm thấy rất vui và yên tâm. Xin cảm ngành Điện lực đã quan tâm giúp đỡ”.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục quan tâm trong dịp tri ân khách hàng. Công ty đã tổ chức triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị mồ côi ở các địa phương, hỗ trợ người già neo đơn không có nơi nương tựa bởi dịch Covid-19 với 54 suất quà.

Nhân dịp tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Nghệ An đã gửi lời tri ân qua tin nhắn SMS, Zalo, Email đến tất cả các khách hàng; Tổ chức gặp gỡ các khách hàng, đối tác, chính quyền địa phương; tặng quà chúc mừng Giáng sinh các xứ đạo và bà con giáo dân trên địa bàn để thể hiện sự tri ân trong phối hợp cung ứng dịch vụ đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện tốt việc tri ân, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 … Việc tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” thường niên sẽ đưa hình ảnh của ngành Điện trở nên gần gũi, gắn bó với cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, gửi lời tri ân tới các khách hàng đang sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh”.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc công ty cùng đoàn công tác Công ty Điện lực Nghệ An tặng hoa, chúc mừng các linh mục và bà con giáo dân Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh.

Cũng trong tháng 12, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ VII thu hút sự tham gia nhiệt tình của CBCNV đơn vị. Kết quả, ngày 11/12/2021, tại trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An đã có hơn 230 CBCNV thực hiện hiến máu tình nguyện nhân đạo, thu được 233 đơn vị máu, góp phần giúp đỡ những bệnh nhân nghèo tìm lại sự sống.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An hưởng ứng tham gia Chương trình “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VII, hiến máu nhân đạo tình nguyện năm 2021.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới về kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định. Lấy khách hàng làm trung tâm để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, văn minh, tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội.