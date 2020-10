Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sau mưa lũ

Từ chiều tối ngày 29/10 đến ngày 30/10/2020, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to và lũ thượng nguồn đổ về đã gây ảnh hưởng đến việc cấp điện trên hầu hết các huyện, thị xã, thành phố.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi, làm hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng. Trong ảnh: Đường dây truyền tải điện trên địa bàn huyện Tân Kỳ bị gãy đổ. Hiện nay, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đang tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống đơn vị gấp rút chỉ đạo phương án xử lý kịp thời để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm điều khiển xa PC Nghệ An, do mưa to và nước dâng cao PC Nghệ An đã chủ động tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn. Thời điểm nước dâng cao Công ty đã tạm thời tách ra khỏi lưới lộ đường xuất tuyến và các nhánh rẽ trung thế với 1.235 trạm biến áp (TBA) ảnh hưởng đến 228.764 khách hàng mất điện.

Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực khắc phục sự cố xảy ra tại các địa bàn trên toàn tỉnh để cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Nhờ có sự chuẩn bị sẵn sàng và quyết tâm khắc phục thiên tai, tính đến 20h30’ ngày 30/10/2020, Công ty Điện lực Nghệ An đã khắc phục 720 TBA, cấp điện trở lại cho 143.251 khách hàng; Còn 514 TBA với 85.513 khách hàng chưa cấp điện trở lại.

Do thời tiết đang mưa gây ngập úng, sạt lở, nhiều địa bàn đang bị cô lập gây cản trở cho việc di chuyển, nhưng Công ty Điện lực Nghệ An đang gấp rút tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý khiếm khuyết, để đảm bảo an toàn cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất có thể.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Với phương châm nước rút đến đâu, Công ty Điện lực Nghệ An khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cấp điện trở lại cho người dân đến đó. Trong mấy ngày qua, Công ty đã bố trí nhân lực, vật lực ứng trực 24/24h để kịp thời phát hiện, xử lý lưới điện một cách nhanh nhất có thể; Quán triệt đến tất cả các CBCNV thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão; Tiến hành kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sự cố, sạt lở gây mất an toàn trong quá trình quản lý, vận hành. Đồng thời tổ chức triển khai phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuyên truyền, khuyến cáo người dân kiểm tra an toàn lưới điện của mình sau lũ để giảm thiểu tối đa các thiệt hại”.