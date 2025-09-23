Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện, giảm tổn thất điện năng Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, thời gian qua, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), đồng thời quyết liệt thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường giải phóng hành lang lưới điện cao áp

Tỉnh Nghệ An có địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp với nhiều khu vực miền núi, đồi rừng, cùng diện tích cây trồng lâu năm nằm gần hành lang lưới điện. Đặc thù này tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đồng thời gây không ít khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Toàn cảnh Lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp và xử lý khiếm khuyết - giảm tổn thất điện năng trên lưới điện, đường dây 375E15.5 thuộc Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý.

Chính vì vậy, việc đảm bảo HLATLĐCA luôn được Công ty Điện lực Nghệ An xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cũng là một trong những thách thức lớn trong công tác vận hành lưới điện an toàn, liên tục và ổn định trên địa bàn tỉnh.

Nằm trong chuỗi hoạt động tăng cường giải phóng HLATLĐCA, giảm tổn thất điện năng, ngày 23/9/2025 trên địa bàn Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý, PC Nghệ An tiếp tục tổ chức lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp và xử lý khiếm khuyết - giảm tổn thất điện năng trên lưới điện. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, phát động chương trình.

Lễ ra quân có sự tham dự của đại diện Sở Công Thương Nghệ An; ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; đại diện lãnh đạo UBND các xã Bích Hào, Kim Bảng, Xuân Lâm; Đại diện lãnh đạo các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, cùng Ban Giám đốc PC Nghệ An, Chủ tịch Công đoàn Công ty, trưởng các phòng, ban chuyên môn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty và lực lượng tham gia chiến dịch gồm 360 người. Trong đó, Công ty Điện lực Nghệ An huy động 310 cán bộ, công nhân viên, các xã Bích Hào, Kim Bảng, Xuân Lâm huy động hơn 50 người gồm các lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên…

Lực lượng quân đội phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Đợt ra quân lần này, được triển khai đồng loạt trên đường dây 375E15.15 với tổng chiều dài đường dây 107 km, cấp điện cho khu vực dân cư 3 xã Bích Hào, Kim Bảng, Xuân Lâm, phục vụ đời sống sinh hoạt, an sinh xã hội và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tình trạng người dân trồng cây ở trong và hai bên hành lang an toàn lưới điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện và nguy cơ cây đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện còn phổ biến. Trong 1 ngày, các tổ công tác đã phối hợp xử lý gần 4.000 cây có nguy cơ xảy ra sự cố, không đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Việc tăng cường công tác giải phóng hành lang an toàn lưới điện của Công ty Điện lực Nghệ An trong thời gian qua mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và vận hành hệ thống điện. Trước hết, nó góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, hạn chế nguy cơ cháy nổ, tai nạn điện do cây cối, nhà cửa hoặc vật thể xâm phạm khoảng cách an toàn với đường dây điện. Bên cạnh đó, việc duy trì hành lang lưới điện thông thoáng giúp hệ thống truyền tải điện hoạt động ổn định, giảm thiểu sự cố, giảm gián đoạn cung cấp điện, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, còn thể hiện tính chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện lắp đặt kim thu sét và thay sứ vận hành lâu ngày trên đường dây 375E15.5 thuộc Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng

Trong những năm qua, PC Nghệ An đã không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện, trong đó công tác giảm tổn thất điện năng luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng điện năng, PC Nghệ An đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, từ kỹ thuật, đầu tư xây dựng đến ứng dụng công nghệ hiện đại… nhằm từng bước đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất và bền vững.

Cùng với việc giải phóng HLATLĐ, tại đường dây 375E15.5 thuộc Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý, PC Nghệ An đã triển khai thực hiện xử lý triệt để một số tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện như: thay sứ; thay cột; thay thế, bổ sung chống sét van, kim thu sét, dây chống sét; thay thế cầu chì SI, thay thế hòm hộp công tơ đã cũ… góp phần vận hành lưới điện thông suốt, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như thiết bị.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo, động viên và kiểm tra việc thực hiện hiệu quả chương trình ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, hệ thống lưới điện của tỉnh Nghệ An đang ngày càng vận hành với cường độ lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Một trong những vấn đề then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và an toàn vận hành lưới điện đó chính là tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra việc xử lý khiếm khuyết - giảm tổn thất điện năng trên lưới điện, đường dây 375E15.5 thuộc Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý.

Hiện nay, PC Nghệ An đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, xử lý các điểm vi phạm hành lang tuyến, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ HLATLĐ. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn rộng lớn, nhiều khu vực miền núi, dân cư sinh sống dọc tuyến đường dây, việc giải phóng hành lang vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là xử lý cây xanh trong và ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây khi có mưa bão.

Song song với đó, một nhiệm vụ trọng tâm nữa mà Công ty đang quyết liệt thực hiện là công tác giảm tổn thất điện năng - một trong những chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất, kinh doanh điện. Chúng tôi đã và đang tăng cường đầu tư cải tạo lưới điện, áp dụng khoa học công nghệ, số hóa quản lý kỹ thuật - vận hành, đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm bất thường trên hệ thống lưới điện.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An trao quà, động viên lực lượng quân đội và công nhân thực hiện công tác phát quang HLATLĐ tại hiện trường.

Tuy nhiên, để triển khai các giải pháp đạt hiệu quả cao PC Nghệ An rất cần sự tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng cũng như sự đồng hành của bà con nhân dân. PC Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới, nâng cao hiệu quả trong mọi mặt hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh”.