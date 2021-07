Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Hiện nay, mặc dù dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhưng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng trưởng phụ tải điện vẫn ở mức cao. Sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2021 ước tính khoảng 432 triệu kWh, tăng 9,66% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu do đây là thời điểm kết thúc 6 tháng đầu năm, các nhà máy sản xuất gấp rút hoàn thành các đơn hàng theo kế hoạch; để phòng, chống dịch Covid-19 người dân hạn chế ra đường, học sinh nghỉ hè, thời tiết nắng nóng nên các thiết bị làm mát trong gia đình hoạt động hết công suất… dẫn đến lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt cũng tăng cao.



Công nhân Điện lực thành phố Vinh, kiểm tra, sửa chữa aptomat các tủ điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cho khách hàng.

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã phát triển, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ và nền tảng số vào khâu dịch vụ điện nhằm nâng cao công tác chăm sóc khách hàng. Tăng cường mở rộng các kênh tiếp nhận và tra cứu thông tin, giúp khách hàng có thể trực tiếp sử dụng các dịch vụ về điện mọi lúc, mọi nơi và liên tục 24/24h như đăng ký dịch vụ điện trực tuyến; Tiếp nhận và giải đáp mọi yêu cầu của khách hàng thông qua Tổng đài 19006769 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Cổng dịch vụ công Quốc gia…



Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi đăng ký các dịch vụ điện, Công ty Điện lực Nghệ An còn cung cấp giải pháp thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi, an toàn và không cần giao dịch tiền mặt, bằng các hình thức thanh toán trực tuyến trên các website hoặc Mobile/SMS banking, Internet banking hoặc thanh toán qua ví điện tử như Viettel (bank plus), VNPay, Payoo, Zalopay… Việc đa dạng hóa các dịch vụ điện trực tuyến có ý nghĩa rất lớn trong tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng và đặc biệt hạn chế được thời gian di chuyển của người dân trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An tuyên truyền đến từng khách hàng về việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Công nhân Công ty Điện lực Nghệ An phát tờ rơi, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Song song với việc ứng dụng khoa học công nghệ và nền tảng số, công ty còn đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền với nhiều hình thức như phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, xây dựng các phóng sự, viết tin, bài để hướng dẫn cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; Phối hợp với chính quyền địa phương dùng loa phát thanh phường, xã phát các bản audio tuyên truyền tiết kiệm điện do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xây dựng, qua đó, giúp người dân hiểu và sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả hơn.



Với tình hình nắng nóng vẫn còn tiếp diễn trong mùa hè, Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân sử dụng điện chú ý áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện. Sử dụng hợp lý hợp lý các thiết bị làm mát (điều hòa nhiệt độ đặt ở mức 26-27 độ trở lên, kết hợp với quạt), tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện…) để đảm bảo hiệu quả cho khách hàng, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường.

Điện luôn là nguồn năng lượng quan trọng trong cuộc sống con người, nhưng điện không phải là nguồn tài nguyên vô tận. Với cuộc sống hiện đại, nếu thiếu điện, chúng ta khó có thể làm việc. Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả chúng ta sẽ giảm được chi phí sinh hoạt và góp phần bảo vệ môi trường.