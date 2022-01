Công ty Điện lực Nghệ An triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thiện - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH

Năm 2021, Công ty Điện lực Nghệ An đã hoàn thành tốt mục tiêu kép là vừa đảm bảo duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật như điện thương phẩm năm 2021 thực hiện 4.105,78 triệu kWh, tăng 9,0% so với năm 2020 và đạt 100,1% kế hoạch cả năm. Tổn thất toàn Công ty năm 2021 thực hiện 7,19%, thấp hơn -0,77% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -0,01% so với kế hoạch NPC giao. Chỉ số tiếp cận điện năng 4,19 ngày/05 ngày, vượt kế hoạch được giao.

Giá bán điện bình quân toàn Công ty năm 2021 thực hiện 1.816,94 đ/kWh tăng +51,76 đ/kWh so với năm 2020 và thấp hơn -13,06 đ/kWh so với kế hoạch NPC giao. Thu nộp tiền điện toàn Công ty cả năm 2021 đạt 100,01%. Tổn thất toàn Công ty năm 2021 thực hiện 7,19%, thấp hơn -0,77% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn -0,01% so với kế hoạch NPC giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện xong công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng xong trên Web chuẩn hóa và đồng bộ vào CMIS3.0 thực hiện đạt được 100% TBA so với kế hoạch đã đăng ký. Lũy kế (TH/KH) 6.726/6.726 TBA trên tổng số 1.037.646 hoàn thành đúng nội dung thực hiện và thời hạn Tổng công ty đề ra.

Thay sứ trên đường dây 110kV tại xã Nghĩa Thành (Nghĩa Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Hiện, Công ty đang quản lý 1.037.646 khách hàng, trong đó 914.039 khách hàng sinh hoạt (chiếm 88%) và 123.607 khách hàng ngoài sinh hoạt (chiếm 12% ).

Năm 2021, toàn Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 28.814 khách hàng, Thực hiện tiếp nhận dịch vụ điện trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch an toàn lao động. Thực hiện tốt các chương trình cải cách hành chính do Tổng công ty ban hành, đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao khen thưởng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tập trung vào các giải pháp nhằm giảm thiểu tổn thất điện năng; chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, sản xuất kinh doanh; công tác cung cấp điện phục vụ đời sống người dân trên địa bàn tỉnh; giải pháp thu tiền điện không dùng tiền mặt,..

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC LĨNH VỰC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Nghệ An đã đạt được trong năm 2021.

Đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao khen thưởng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho các tập thể. Ảnh: Thanh Lê

Tăng cường cung cấp điện cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh… Giảm sự cố cắt điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện hạ thế nông thôn, tăng độ tin cậy cung cấp điện và giảm sự cố; kiên quyết không để xảy ra tai nạn lao động.

Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trao thưởng cho Điện lực Thành phố Vinh đơn vị đạt giải Nhất hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Công ty cần có các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính - Đầu tư xây dựng. Đảm bảo việc làm, đời sống, tăng thu nhập bình quân của người lao động cao hơn năm 2021. Đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.

Các đồng chí lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An trao thưởng cho các tập thể. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động. Đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác văn hóa doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Công ty Điện lực Nghệ An cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị trung gian để nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt để đạt được kế hoạch NPC giao, đồng thời giúp việc thanh toán tiền điện nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Dịp này Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Công ty Điện lực Nghệ An trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.