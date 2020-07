Công ty may Mạnh Thành - điểm sáng về tạo việc làm cho lao động ở Tân Kỳ

Vốn là một thợ may chuyên nghiệp, lành nghề ở Diễn Châu, có cơ sở và 50 lao động thường xuyên, với sự nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội nhanh, chị Hà Thị Thành đã liên hệ được với các công ty may, đối tác ở Hàn Quốc, từ đó đầu tư nhà xưởng, máy móc ở Tân Kỳ (Nghệ An), tạo nhiều việc làm cho người lao động ở xóm 6A xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, lập nên Công ty TNHH may Mạnh Thành.

Nói về cơ duyên khi đến với mảnh đất Tân Kỳ, chị Thành cho biết: Tân Kỳ là huyện còn nhiều khó khăn, lại chưa có nhà máy may, trong khi nhu cầu thị trường lớn. Hơn hết là qua tìm hiểu nhận thấy lãnh đạo huyện, xã rất quan tâm đến doanh nghiệp, tận tình hỗ trợ, giúp đỡ các thủ tục đầu tư. Nhờ vậy tôi yên tâm mở nhà xưởng tại đây.

Công ty TNHH may Mạnh Thành tạo nhiều việc làm cho người lao động ở Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng Ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn có một khởi nghiệp mới vững vàng hơn, chị Hà Thị Thành đã vượt qua tất cả để Công ty TNHH may Mạnh Thành đã đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động với mức lương từ 4-10 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH may Mạnh Thành ở xã Nghĩa Đồng đi vào hoạt động từ ngày 2/1/2018. Mỗi tháng cung cấp ra thị trường gần 500.000 sản phẩm, mỗi năm gần 6 triệu sản phẩm. Ở đây các loại quần áo đều được sản xuất theo dây chuyền khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu đi Hàn Quốc, Nhật Bản. Công ty nhận vải từ đối tác sau đó về xưởng tự cắt, may, đóng gói hoàn chỉnh, xuất khẩu trực tiếp. Nhờ có sự lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty và đội ngũ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nên các sản phẩm của Công ty làm ra đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của khách hàng, từ đó tạo được uy tín và các đơn hàng gối Nahu trong thời buổi khó khăn. Sau 2 năm Công ty đã gây dựng được thương hiệu, là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp - khách hàng các nước. Giám đốc Công ty - chị Hà Thị Thành (ở giữa) kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng Điều ghi nhận nhất ở đây là mặc dù đang còn những khó khăn nhất định, nhưng đời sống thu nhập của người lao động rất khá. Nhiều lao động như chị Võ Thị Tuyết, Tăng Thị Thủy... là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận vào làm việc và có thu nhập cao, đảm bảo cuộc sống gia đình ngay tại quê nhà. Bữa ăn ca của công nhân được bố trí đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm từ vườn, chuồng tự sản xuất.



Hiện nay, nhà máy đã có hơn 300 công nhân lao động ổn định và chị Hà Thị Thành đang có kế hoạch mở thêm nhà xưởng số 2 để thu hút thêm 500 lao động để sản xuất đáp ứng các đơn hàng.

Công nhân ở Công ty TNHH may Mạnh Thành chủ yếu là người dân Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu





