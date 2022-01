Công ty Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong năm 2021

Năm 2021, tình hình khí tượng thủy văn lưu vực hồ Bản Vẽ diễn biến không thuận lợi. Lưu lượng nước về các tháng phần lớn thấp hơn so với bình quân nhiều năm. Từ tháng 1- tháng 5, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ trung bình các tháng rất thấp (dưới 55m3/s). Đặc biệt, lưu lượng hai tháng mùa lũ chính vụ (tháng 8, tháng 9) thấp hơn nhiều so với lưu lượng lập kế hoạch (tần suất 65%). Tổng lượng nước về hồ năm 2021 là 3,1 tỉ m3, chỉ bằng 74% tổng lượng nước trung bình nhiều năm, tương đương với lượng nước thiếu hụt hơn 1,1 tỉ m3.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp và khó lường, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống KT-XH. Việc lưu thông hàng hóa, đi lại khó khăn giữa các vùng miền, cùng với hai đợt giãn cách xã hội kéo dài ở TP.Vinh đã làm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thủy điện Bản Vẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Phát điện 1, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, Bộ Tài nguyên Môi trường và Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia nên nhà máy hoàn thành nhiệm vụ cấp nước hạ du và đáp ứng an ninh hệ thống điện, điều tiết hồ chứa đạt 196,53m vào đầu mùa cạn (01/12/2021).

Thêm vào đó, lực lượng cán bộ, công nhân viên trẻ, trình độ chuyên môn tốt, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1 nói riêng và Tập đoàn điện lực Việt Nam nói chung đã tạo thành các yếu tố thuận lợi giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Bên cạnh đó, hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo và từ thiện luôn được xem như một phần trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng và nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa của công ty trong nhiều năm qua. Tháng 4/2021, đơn vị đã tổ chức trồng cây, thả cá giống nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV – NLĐ trong Công ty cũng như nhân dân địa phương về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái, nâng cao sinh kế cho cộng đồng nhân dân trong khu vực.

Trong dịp tết Tân Sửu 2021, đơn vị đã ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ “Tết vì người nghèo”; Phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Trao tặng kinh phí làm đường nội bộ và áo mới đến trường” cho Trường mầm non Yên Na, xã Yên Na, huyện Tương Dương với kinh phí trên 50 triệu đồng; Hỗ trợ giường bán trú cho các trường tiểu học thuộc huyện Tương Dương với giá trị 150 triệu đồng; huyện Thanh Chương 120 triệu đồng; phối hợp Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 trao tặng trường mầm non cho huyện Thanh Chương; Hỗ trợ bằng nhu yếu phẩm và tiền trong công tác phòng dịch cho Mặt trận Tổ quốc và các huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng giá trị trên 500 triệu đồng; CBCNV-NLĐ trong đơn vị đã tự nguyện ủng hộ một ngày lương để quyên góp hỗ trợ CBCNV-NLĐ, tập thể đơn vị trong Tổng công ty Phát điện 1 bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Tổng giá trị hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương năm 2021 lên tới gần 1,3 tỷ đồng.