Công ty Thủy điện Bản Vẽ hướng mục tiêu sản xuất, kinh doanh song hành công tác an sinh xã hội

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, về phía Tổng Công ty Phát điện 1, có ông Phạm Viết Hùng - Ủy viên Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Mạnh Huấn - Phó Tổng giám đốc; ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn và đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng Công ty Phát điện 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Linh Chi

Sau thời gian 1 buổi làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị người lao động năm 2024 Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở các báo cáo của Đoàn Chủ tịch, với tinh thần trách nhiệm trước tập thể người lao động, hội nghị đã phát huy dân chủ trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình tại hội nghị này.

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh Chi

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu, các tham luận của cán bộ, công nhân viên, người lao động các phòng, phân xưởng về Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện chế độ chính sách pháp luật, công tác thanh tra bảo vệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023; Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị người lao động năm 2023 tại các phòng, phân xưởng; Quy chế tiền lương; Công tác sắp xếp bố trí lao động theo phương án tái cơ cấu ngành Điện, các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính...

Ông Nguyễn Mạnh Huấn - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Linh Chi

Năm 2023, tình hình khí tượng thủy văn lưu vực hồ Bản Vẽ diễn biến không tốt, lưu lượng nước về hồ các tháng đầu năm thấp. Sáu tháng đầu năm 2023, lưu lượng nước về thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn lưu lượng nước về cùng kỳ năm 2022. Cuối tháng 6, mực nước hồ tiệm cận mực nước chết nên nhà máy phát điện cầm chừng. Những tháng cuối năm, lưu lượng nước về hồ tốt, nhưng nhà máy bị hạn chế huy động nên ảnh hưởng đến sản lượng điện.

Trong năm qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn đồng hành cùng địa phương làm tốt các công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng. Riêng trong năm 2023 Công ty đã chi hơn 3 tỷ đồng cho các hoạt động như: Hỗ trợ nhà cho người nghèo, xây dựng trường học, hỗ trợ giáo dục, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách nhân ngày 27/7, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, nâng cao sinh kế cho người dân sinh sống vùng hồ thuỷ điện Bản Vẽ, tổ chức chương trình Tết Vì người nghèo, tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em nghèo vùng miền núi Tương Dương, Thanh Chương…

Các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 1 đã có nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng với các giải pháp cụ thể để định hướng cho sự phát triển có tính chiến lược của toàn Công ty trong thời gian tới.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân; Thông qua danh sách tổ đối thoại với người sử dụng lao động và thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 1 trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Linh Chi

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2024. Đảm bảo cấp nước cho hạ du trong mùa kiệt và điều tiết, cắt giảm lũ trong mùa lũ; thực hiện công tác phòng chống lụt bão, điều tiết hồ chứa theo đúng quy định của quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả…

Vận hành ổn định, an toàn các tổ máy, không để xảy ra sự cố, mất an toàn do nguyên nhân chủ quan. Đạt các chỉ tiêu kỹ thuật được giao về tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, hệ số khả dụng, không có sự cố, tỷ lệ dừng máy mùa lũ = 0. Tham gia thị trường điện hiệu quả. Đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy trình an toàn điện và quy trình quy phạm khác có liên quan. Thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn trong năm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tiếp tục phát huy công tác bảo trì tự quản nhằm nâng cao hệ số khả dụng các tổ máy, đặc biệt là trong mùa lũ.

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 1 trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Linh Chi

Với những thành tích đạt được trong công tác sản xuất kinh doanh, năm 2023, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã có 6 tập thể và 57 cá nhân được khen thưởng. Tập thể đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng Công ty Phát điện 1 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.