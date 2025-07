Xã hội

Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An tặng quà gia đình chính sách tại xã Sơn Lâm

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tri ân các thương, bệnh binh và gia đình liệt sĩ tại xã Sơn Lâm (sáp nhập xã Ngọc Lâm và xã Thanh Sơn của huyện Thanh Chương cũ), tỉnh Nghệ An.