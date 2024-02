Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ - song hành với sự phát triển của địa phương

Tổng sản lượng phát điện đạt 914 triệu kWh

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất trên địa bàn Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, với công suất lắp máy 320MW, sản lượng điện trung bình hàng năm đạt 1.012 triệu kWh. Trong năm qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Một góc Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ. Ảnh: Tiến Đông

Ông Tạ Hữu Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Đảng ủy khối, Đảng bộ Tổng Công ty, đơn vị đã chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại doanh nghiệp. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đơn vị.

Các kỹ sư làm việc tại phòng vận hành, Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ. Ảnh: Tiến Đông

“Để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty đề ra, chúng tôi đã ban hành kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh”, ông Tạ Hữu Hùng nhấn mạnh.

Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ nhìn từ trên cao. Ảnh: CSCC

Tính đến hết năm 2023, tổng sản lượng phát điện của Công ty Thủy điện Bản Vẽ đạt 914 triệu kWh; doanh thu đạt 862 tỷ đồng; nộp ngân sách tỉnh 200 tỷ đồng. Công tác vận hành được thực hiện đảm bảo an toàn, các sự cố thiên tai trong mùa lũ cũng được xử lý một cách kịp thời, đảm bảo lưu thông an toàn cho người và thiết bị, phục vụ tích cực công tác sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống thiên tai của địa phương.

Bên cạnh lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cũng như các quyền lợi của người lao động, các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, công khai theo quy định. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp và xây dựng mô hình điểm về văn hóa doanh nghiệp; xây dựng môi trường làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, văn minh.

Kiểm tra các chỉ số tại trạm truyền tải. Ảnh: Nguyễn Đạo

Đồng hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Trong năm qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1 về kế hoạch cắt giảm, điều tiết nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn vị đã thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho hạ du; thực hiện xả lũ đúng quy trình, an toàn cho thiết bị công trình, không để thiệt hại về người và tài sản của nhân dân vùng hạ du. Đồng thời, hoàn thành công tác vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy, thiết bị tại nhà máy.

Thuỷ điện Bản Vẽ xả lũ để điều tiết cắt giảm lũ cho vùng hạ du trước mùa mưa bão. Ảnh: CSCC

Song song với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn luôn tích cực trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, thông qua phát động, vận động cán bộ, nhân viên tham gia ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện, đồng thời, tranh thủ nguồn phúc lợi huy động từ Tổng Công ty. Trong năm 2023, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã ủng hộ trên 3,1 tỷ đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và nhiều điểm trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Lãnh đạo Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ trao quà cho các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Tiến Đông

Ông Tạ Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết, bước sang năm 2024, đơn vị xác định sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và Tổng Công ty Phát điện 1 về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện và cung cấp dịch vụ điện ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sáng kiến kỹ thuật, quan tâm xây dựng văn hóa tại nơi làm việc, các mô hình điểm, điển hình tiên tiến để nhân rộng trong đảng bộ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong đơn vị; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, an toàn, trật tự, phòng, chống cháy, nổ, an toàn nhà máy, hồ, đập... Không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời, tiếp tục góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...