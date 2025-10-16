Xã hội Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao hỗ trợ phụ nữ khó khăn sau bão lũ tại xã Anh Sơn Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Anh Sơn tổ chức chương trình trao quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ năm 2025.

Ngày 15/10, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, với tổng số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng. Những món quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên tinh thần các hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trao quà cho các hội viên. Ảnh: PV

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, xã Anh Sơn đã chịu thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, toàn xã có 302 nhà bị ngập dưới 1 mét và 500 nhà ngập sâu trên 1 mét, ảnh hưởng đến khoảng 4.100 nhân khẩu, trong đó có nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại lớn về tài sản và đời sống sinh hoạt.

Hoạt động trao quà lần này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của Công ty Thủy điện Bản Vẽ, mà còn nằm trong chuỗi chương trình vì cộng đồng mà công ty đã và đang triển khai tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc đồng hành cùng phụ nữ vùng lũ đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tiếp thêm động lực để các hội viên vượt qua khó khăn, vững tin hơn trong cuộc sống và tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gia đình, xã hội.