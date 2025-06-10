Thứ Hai, 6/10/2025
Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi Sơn Lâm và Yên Na

06/10/2025 21:06

Tết Trung thu năm 2025, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm đem đến niềm vui cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực nhà máy đứng chân và địa bàn tái định cư.

Tại Đêm hội Trăng rằm vui Tết Trung thu năm 2025 được tổ chức ở xã Sơn Lâm (thuộc huyện Thanh Chương cũ), thay mặt lãnh đạo Công ty, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã trao phần quà trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ chính quyền địa phương tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Không khí đêm hội rộn ràng, tràn ngập tiếng cười, ánh mắt rạng ngời của các em nhỏ vùng tái định cư càng làm cho ý nghĩa của món quà thêm sâu đậm.

Tiết mục văn nghệ tại Đêm hội trăng rằm năm 2025 ở xã Sơn Lâm (sáp nhập từ xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm của huyện Thanh Chương cũ). Ảnh: TĐ
Tiết mục văn nghệ tại Đêm hội Trăng rằm năm 2025 ở xã Sơn Lâm (sáp nhập từ xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm của huyện Thanh Chương cũ). Ảnh: TĐ

Song song với đó, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ cũng đã trao tặng 34,5 triệu đồng để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi xã Yên Na (thuộc huyện Tương Dương cũ). Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần tạo nên một đêm Trung thu ấm áp, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao biểu trưng số tiền 50 triệu đồng là kinh phí tổ chức Trung thu cho xã Sơn Lâm. Ảnh: TĐ
Đại diện Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ trao biểu trưng số tiền 50 triệu đồng là kinh phí tổ chức Trung thu cho xã Sơn Lâm. Ảnh: TĐ
Lãnh đạo xã Sơn Lâm phát quà cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: TĐ

Được biết, đây là hoạt động thường niên mà Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ duy trì nhiều năm qua, hướng đến người dân tại các xã nơi nhà máy đứng chân, cũng như đồng bào khu vực tái định cư - những người đã nhường đất, rời bản để xây dựng công trình Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ.

Đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao biểu trưng số tiền 34,5 triệu đồng là kinh phí tổ chức Tết Trung thu cho xã Yên Na. Ảnh: TĐ

Đặc biệt, riêng trong năm 2025, tính đến hết tháng 9, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã chi gần 3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những việc làm thiết thực này đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời vun đắp thêm tình cảm gắn bó, sẻ chia giữa doanh nghiệp và nhân dân địa phương.

      Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi Sơn Lâm và Yên Na

