Công ty Thủy điện Bản Vẽ xây dựng thành công ứng dụng di động BanVeHMI

Trước những yêu cầu thực tiễn sản xuất và với mong muốn ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý, tổng hợp theo dõi số liệu, các thông tin trao đổi nội bộ của Nhà máy, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã và đang tổ chức nghiên cứu, xây dựng ứng dụng di động nhằm đáp ứng yêu cầu nêu trên.

Trong đó, ứng dụng BanVeHMI chạy được trên nền tảng Android và iOS, tích hợp các modul quản lý tự động cập nhật thông tin thời gian thực về chế độ vận hành của các tổ máy; mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu; thống kê theo thời gian các thông số như: Công suất, sản lượng; Thủy văn; Thông tin mức nước hồ chứa… Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp các thông tin hữu ích khác phục vụ công tác thị trường điện, thông tin lịch công tác tuần…

Giao diện chương trình thân thiện, dễ sử dụng.

Việc sử dụng ứng dụng di động BanVeHMI giúp quản lý, cập nhật thông tin và thông số của nhà máy liên tục, mọi lúc mọi nơi, từ đó đưa ra những quyết định điều hành sản xuất hợp lý tham gia thị trường điện tối ưu hiệu quả. Đặc biệt, với app phần mềm này trên điện thoại theo dõi liên tục thủy văn, lượng mưa lượng nước về hồ là một công cụ cực kỳ hữu hiệu trong công tác phòng, chống thiên tai. Trong thời gian cả xã hội đang tham gia phòng, chống Covid-19, việc tạo ra phần mềm ứng dụng này đã góp một phần không nhỏ để Công ty hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo công tác sản xuất điện. Với tinh thần cùng EVN, EVNGENCO1 phát triển chuyển đổi số, Công ty luôn sẵn sàng hợp tác chuyển giao công nghệ phần mềm này cho các đơn vị thủy điện khác có nhu cầu. Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Linh Chi

Ông Cao Thanh Liêm - chuyên viên phòng Kỹ thuật và An toàn, thành viên nhóm phát triển ứng dụng cho biết: Hệ thống được xây dựng kế thừa các hệ thống hiện hữu của nhà máy, vì vậy chi phí đầu tư cho phần cứng không quá cao. Tuy nhiên, vấn đề an ninh bảo mật, an toàn thông tin luôn được coi trọng: Phân quyền người dùng rõ ràng; hệ thống cơ sở dữ liệu và web service được thiết lập các chính sách bảo vệ cao trên cả firewall cứng và mềm.

Hiện tại, hệ thống đang được bổ sung thêm tính năng hiển thị lưu lượng mưa ở vùng hồ chứa; tính năng cảnh báo sự cố nhà máy qua giao diện thông báo… Việc làm chủ công nghệ lập trình phần mềm nên các modul của phần mềm luôn được chủ động cập nhật nhanh chóng, phù hợp với tình hình thực tế.



Ông Cao Thanh Liêm - Chuyên viên phòng Kỹ thuật và An toàn. Ảnh: Linh Chi

Ngoài ứng dụng BanVeHMI nói trên, các hệ thống phần mềm khác hiện Công ty đang áp dụng đã và đang mang lại lợi ích to lớn như phần mềm Quản lý kỹ thuật PMIS, phần mềm Quản lý Công văn công việc eOffice cùng chữ ký số, Phần mềm Quản lý nhân sự HRMS, Hệ phần mềm Thị trường điện, Phần mềm ERP-MMIS…

Trong thời gian tới, Công ty tập trung xây dựng, triển khai thêm các hệ thống như Quản lý kế hoạch; Số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã chỉnh lý; Thu thập số liệu thủy văn, DCS tự động nhập vào phần mềm PMIS thay cho nhập bằng tay; Nhật ký vận hành điện tử…



Ca vận hành của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Linh Chi

Với mục tiêu chung tay xây dựng EVN, EVNGENCO1 trở thành doanh nghiệp số, Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao lợi nhuận, nâng cao năng suất lao động... phù hợp với chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.