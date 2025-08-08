Kinh tế Công ty TNHH Thương mại Khatoco thông báo chào giá vận chuyển hàng hóa Công ty TNHH Thương mại Khatoco thông báo chào giá vận chuyển hàng hóa, cụ thể như sau:

1. Thông tin hàng hóa vận chuyển:

Thuốc lá và các loại vật tư thuốc lá có giá trị kinh tế cao.

Quần áo và các loại vật tư ngành hàng may mặc.

2. Thông tin về tuyến đường và giá vận chuyển:

- Địa điểm nhận hàng:

Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

- Địa điểm giao hàng:

- Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.

- Phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

- Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

- Giá không bao gồm thuế VAT và chi phí bốc dỡ hàng hóa hai đầu.

3. Thông tin về loại xe vận chuyển:

- Xe tải thùng kín, có trọng tải chuyên chở theo thiết kế 14,5 tấn; 3,2 tấn và 1,9 tấn.

- Đơn vị gửi báo giá ghi rõ kích thước lọt lòng thùng hàng của từng loại xe trong báo giá (Dài x Rộng x Cao).

- Kích thước lọt lòng thùng xe tối thiểu như sau:

Loại xe 14,5 tấn: 9,12 x 2,39 x 2,33 m (Hoặc tương đương 52m3)

Loại xe 3,2 tấn: 5,17 x 1,85 x 1,78 m (Hoặc tương đương 17m3)

Loại xe 1,9 tấn: 3,20 x 1,67 x 1,70 m (Hoặc tương đương 9m3)

4. Yêu cầu bảo quản và trách nhiệm hàng hóa:

- Thùng xe kín, sạch, khô ráo, không ẩm mốc , không có mùi.

- Lái xe có trách nhiệm kiểm đếm số lượng hàng hóa , ký nhận chứng từ đầy đủ.

- Khi hàng hóa bị hỏng (ướt, bị móp méo, bị rách thùng), bị thiếu (kể cả do tai nạn), đơn vị vận chuyển phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại.

5. Hồ sơ năng lực yêu cầu kèm báo giá:

- Kết quả hoạt động tài chính trong năm 2024.

- Doanh thu vận tải trong 2 năm (Từ năm 2023 đến 2024)

- Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT, TNDN trong năm 2024 và 2025.

- Giấy đăng ký và đăng kiểm xe 14,5 tấn; 3,2 tấn và 1,9 tấn. (Hoặc có trọng tải tương đương) còn hiệu lực.

Lưu ý: Bản sao các hồ sơ phải có công chứng.

6. Yêu cầu pháp lý và thanh toán

- Bản bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh vận tải .

- Có khả năng xuất hóa đơn hợp lệ, ký hợp đồng minh bạch.

- Ưu tiên đơn vị có trang bị các phần mềm hoặc app giao nhận hàng (nếu có).

7. Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2025.

8. Ngày mở hồ sơ chào giá: 01/09/2025.

9. Hiệu lực báo giá: Báo giá có hiệu lực kể từ ngày mở hồ sơ chào giá

10. Tiêu chí xét chọn: Ưu tiên các đơn vị có giá chào cạnh tranh nhất và đáp ứng đầy đủ hồ sơ năng lực theo yêu cầu.

11. Địa chỉ nộp hồ sơ:

- Phòng Vận tải - Công ty TNHH Thương mại Khatoco.

- Địa chỉ : Số 07 Võ Thị Sáu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

12. Hình thức gửi hồ sơ : Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Trên bì thư ghi rõ “Thư chào giá vận chuyển tuyến Nghệ An”.

- Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ ông Vũ Hoàng Hà - Điện thoại: 0905132665.

Công ty TNHH Thương mại Khatoco trân trọng kính mời Quý Nhà cung cấp tham gia chào giá.