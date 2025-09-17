Kinh tế Công ty TNHH Trường An - thương hiệu bê tông nhựa qua hàng loạt công trình trọng điểm tại Nghệ An, Hà Tĩnh Với dây chuyền công nghệ hiện đại, Công ty TNHH Trường An, tại xã Bạch Hà (Nghệ An), đang dần khẳng định vị thế là một trong những đơn vị cung cấp bê tông nhựa chất lượng cao hàng đầu ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đầu tư bài bản vào công nghệ hiện đại

Nhà máy bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An được đầu tư với quy mô hiện đại. Ảnh: Văn Trường



Nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phục vụ các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, từ năm 2023, Công ty TNHH Trường An đã đầu tư hơn 70 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất bê tông nhựa với quy mô lớn. Toàn bộ dây chuyền, thiết bị, máy móc đều được nhập khẩu, đảm bảo tính đồng bộ và hiện đại. Nhà máy có công suất lên tới 160 tấn/giờ, thuộc nhóm những cơ sở có công suất lớn khu vực.

Không dừng lại ở việc đầu tư thiết bị, Công ty còn chú trọng tới chiến lược phát triển thương hiệu bền vững, lấy chất lượng từng công trình làm “thước đo”. Với định hướng rõ ràng, Trường An đã nhanh chóng áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và thi công, từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng và khả năng chịu tải của sản phẩm bê tông nhựa trong các điều kiện thi công khắt khe nhất.

Trang thiết bị thảm nhựa của Công ty TNHH - Trường An được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Theo ông Trần Đức Lịch - Phó Giám đốc Công ty TNHH Trường An, nhân lực là yếu tố then chốt để tạo ra sự khác biệt. Công ty luôn ưu tiên chính sách thu hút và giữ chân lao động có trình độ, tạo điều kiện làm việc tốt nhất để phát huy năng lực chuyên môn. Hiện tại, riêng mảng bê tông nhựa, công ty có gần 100 lao động kỹ thuật cao, trực tiếp điều hành và triển khai các dây chuyền sản xuất, thi công tại hiện trường.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Trường An cũng đang vận hành 3 dây chuyền thảm nhựa hiện đại, có thể phục vụ thi công song song nhiều công trình, đảm bảo năng lực cung ứng lớn và linh hoạt.

Công ty TNHH - Trường An thảm nhựa đường xã Cát Ngạn. Ảnh: Văn Trường



Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe từ chủ đầu tư, đơn vị đã đầu tư thêm trên 30 tỷ đồng cho hệ thống thiết bị thi công đồng bộ, bao gồm: 1 máy rải XCMG, 2 máy rải SANY đời 2024, 15 máy lu hiện đại, cùng hơn 20 xe vận tải phục vụ thi công, vận chuyển vật liệu.

Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng tại nhà máy được thực hiện khép kín. Mỗi lô bê tông nhựa đều được kiểm tra, theo dõi, thử nghiệm tại phòng kỹ thuật tiêu chuẩn và giám sát nghiêm ngặt bởi bộ phận kiểm định chất lượng. Đồng thời, nguyên, vật liệu đầu vào như đá, cát, nhựa đường… đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn cường độ, độ sạch, độ kết dính, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của từng loại bê tông.

Công ty TNHH Trường An thảm nhựa vào các đường vào khu công nghiệp Vũng Áng - Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Trường



Để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của các loại công trình, nhà máy bê tông nhựa Công ty TNHH Trường An cung cấp nhiều dòng sản phẩm phù hợp từng cấp hạng: Bê tông nhựa C16, C12.5: Sử dụng cho các tuyến đường liên xã, liên thôn. Bê tông nhựa C95 (dùng nhựa Petrolimex 60-70%): Phục vụ các công trình giao thông trọng điểm, mặt đường cao tốc, có ưu điểm không chảy, không nứt vỡ dưới nhiệt độ cao và không bị hằn lún trong điều kiện khắc nghiệt. Bê tông nhựa thường: Hỗn hợp gồm cát, đá, nhựa đường và bột cấp phối, được sử dụng rộng rãi trong các công trình như sân bay, nhà xưởng, bãi đỗ xe, đường nội thị…

Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp Công ty linh hoạt trong cung ứng, mà còn đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật của từng dự án, từ công trình nông thôn mới đến các tuyến giao thông trọng điểm mang tầm quốc gia.

Hướng đến chiến lược dài hạn, bền vững

Thảm nhựa Quốc lộ 46. Ảnh: Văn Trường



Không chỉ chú trọng đến năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, Công ty TNHH Trường An đang từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua việc tham gia thi công tại hàng loạt công trình quy mô lớn, dự án trọng điểm tại Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

Sản phẩm bê tông nhựa của doanh nghiệp đã góp mặt tại nhiều công trình tiêu biểu như: Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3, KCN WHA, Khu đô thị Ecopark, các tuyến đường thuộc Vingroup, Quốc lộ 46, khu đô thị Yên Thành, Hưng Nguyên, Đô Lương, đường hai đầu cầu Đò Cung… Ngoài địa bàn Nghệ An, Trường An còn mở rộng thị phần sang Hà Tĩnh, điển hình là Dự án Nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Công ty TNHH Trường An thảm nhựa 2 đầu cầu Đò Cung xã Thuần Trung và xã Cát Ngạn. Ảnh: Văn Trường



Một số đối tác tại Nghệ An đánh giá cao chất lượng sản phẩm và phong cách làm việc chuyên nghiệp của Công ty Trường An. Bê tông nhựa Trường An không chỉ đạt chất lượng kỹ thuật mà còn góp phần kiến tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Thảm nhựa đường giao thông ở xã Đô Lương. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Trần Đức Lịch - Phó Giám đốc Công ty, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực nhân sự và mở rộng thị trường. Bên cạnh việc cung cấp cho các dự án trọng điểm, Trường An sẽ chú trọng nhiều hơn đến các tuyến đường liên thôn, liên xã, đồng hành cùng các địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - một chiến lược dài hạn và bền vững mà doanh nghiệp đang kiên trì theo đuổi.