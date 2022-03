Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) xây dựng thương hiệu từ sự uy tín và chuyên nghiệp

Cơ sở kinh doanh VLXD ở xóm 8, xã Thịnh Sơn, Đô Lương. Ảnh: Văn Trường

Người đặt nền móng thương hiệu “Thúy - Danh”

Ít ai biết được để đạt thành công như ngày hôm nay, anh Trần Đức Danh - Giám đốc Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) và vợ là chị Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám đốc Công ty đã phải trải qua bao khó khăn, thách thức.

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, phải vật lộn làm đủ thứ nghề, từ năm 1997 đến năm 1999, bằng những đồng tiền tích góp ít ỏi cùng với vay mượn thêm, vợ chồng anh Trần Đức Danh đã mạnh dạn phát triển nghề kinh doanh vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng theo quy mô nhỏ gia đình.

Anh Trần Đức Danh - Giám đốc Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) kiểm tra cán tôn ở Khu Công nghiệp nhỏ thị trấn Đô Lương. Ảnh: Văn Trường.

Bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, nắm bắt thấy nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng ngày càng lớn, nên ngày 19/5/2005, vợ chồng anh đã quyết định thành lập Công ty TNHH Trường An với thương hiệu Thúy - Danh (tên của vợ chồng anh), địa chỉ ở xóm 2, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương. Đến năm 2006, công ty đăng ký thuê đất và chuyển ra địa điểm ở Khu Công nghiệp nhỏ thị trấn Đô Lương.

Bước đầu thành lập công ty với bộn bề khó khăn nhưng vợ chồng anh vẫn mạnh dạn phát triển nghề. Tại khu công nghiệp, anh đã đầu tư xây dựng dây chuyền máy móc, sản xuất tôn dập, u xà gồ, cán tôn, cán thép... Sản phẩm chủ yếu làm theo đơn đặt hàng cho toàn tỉnh.

Văn phòng Công ty TNHH-Trường An (Thúy -Danh) ở xóm 8, xã Thịnh Sơn, Đô Lương. Ảnh: Văn Trường.

Với sự nỗ lực không ngừng, Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như: Xi măng Vicem Hoàng Mai, Xi măng Sông Lam, Xi măng Long Sơn, Xi măng Nghi Sơn, đặc biệt là thép Kyoei, thép Nhật, thép Tisco, thép hộp Việt Đức...

Kho chứa các loại thép tại cơ sở xóm 8, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Văn Trường.

Để mở rộng kinh doanh, anh đã đầu tư dàn xe vận tải để chuyên chở các mặt hàng xi măng, sắt thép, phục vụ rộng khắp cả tỉnh (chủ yếu các đại lý cấp I). Luôn đặt chữ tín làm trọng, nên dù công trình ở đâu, từ đồng bằng, đến các huyện miền núi rẻo cao, khi đã nhận lời chở hàng là xe vận tải “Thúy- Danh” đều đáp ứng đúng hẹn, giá cả hợp lý. Kể từ đó, thương hiệu Thúy - Danh ngày càng được nhiều khách hàng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh biết đến.

Phát triển theo hướng đa ngành nghề

Anh Trần Đức Danh - Giám đốc Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) chia sẻ: Để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng rộng lớn trên địa bàn Nghệ An, những năm qua, chúng tôi tiếp tục triển khai các dự án, như chuyên sâu sản xuất cung ứng bê tông tươi phục vụ địa bàn Nghệ An. Cụ thể là năm 2017, đơn vị tiếp tục đăng ký thuê đất ở xóm 8, xã Thịnh Sơn, thực hiện sản xuất bê tông tươi thương phẩm và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) phục vụ bê tông tươi cho các công trình trọng điểm của Nghệ An. Ảnh: Văn Trường.

Tiếp tục năm 2018, Công ty thuê đất ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; năm 2020 thuê đất ở xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn đầu tư sản xuất bê tông tươi thương phẩm, cọc ép. Dây chuyền sản xuất bê tông tươi được đầu tư hiện đại, đồng bộ, có 47 xe bồn, 13 xe bơm cần, 2 xe bơm tĩnh đẩy dài cần được 150 mét. Thời điểm mới thành lập, Công ty mới có 10 xe vận tải, đến nay có trên 100 xe vận tải vật liệu xây dựng các loại.

Hệ thống xe bồn, xe bơm cần, bơm tĩnh bê tông tươi của Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) được đầu tư hiện đại. Ảnh: Văn Trường.

Nhằm chủ động nguyên liệu phục vụ cho các dây chuyền bê tông thương phẩm ở 3 địa phương trên, trong năm 2019 Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) đã tham gia khai thác mỏ đá, cát trên địa bàn các huyện Đô Lương và Anh Sơn, Nghi Lộc. Quá trình khai thác, công ty luôn chấp hành tốt về an toàn lao động cho người lao động, khai thác đúng quy trình thiết kế mỏ. Như đối với mỏ đá được cắt tầng, cắt lớp, có đường cho xe công vụ lên tận đỉnh lèn khai thác, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động. Đối với khai thác cát chấp hành đầy đủ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, bằng lái tàu thủy...

Các trạm trộn bê tông tươi của Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) được đầu tư hiện đại. Ảnh: Văn Trường.

Không dừng lại ở vật liệu xây dựng, năm 2021, Công ty TNHH Trường An (Thúy - Danh) đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực may mặc. Hiện nay đã xây dựng xong nhà máy may tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với dây chuyền công nghệ hiện đại, quy mô trên 3.000 lao động. Đồng thời, xây dựng trung tâm thương mại tại thị trấn huyện Anh Sơn...

Lãnh đạo tỉnh, huyện Anh Sơn tham quan công trình trung tâm thương mại thị trấn Anh Sơn của Công ty TNHH Trường An (Thúy-Danh). Ảnh: Văn Trường.