Công ty TNHH Viet Glory chấp thuận tăng lương sau 5 ngày công nhân đình công

Như tin đã đưa, chiều 7/2/2022, tại Công ty TNHH Viet Glory xảy ra sự việc ngừng việc tập thể với sự tham gia của gần 2.500 công nhân với nội dung yêu cầu quyền lợi. Các ban, ngành của huyện Diễn Châu gồm UBND; Liên đoàn Lao động; Phòng LĐ-TB&XH; Công an huyện; UBND, Công an xã Diễn Trường và Phòng Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để tham gia giải quyết.



Chiều 8/2, Công ty TNHH Viet Glory đã có văn bản trả lời 11 yêu cầu, kiến nghị của người lao động.

Sau buổi đối thoại sáng 10/2, lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory và công nhân lao động vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Toàn bộ công nhân không đồng ý với phương án giải quyết của doanh nghiệp, tiếp tục yêu cầu công ty tăng lương, bổ sung phụ cấp thâm niên thì mới quay lại làm việc.

Chiều 11/2, lãnh đạo Công ty TNHH Viet Glory ra thông báo đồng ý bổ sung phụ cấp thâm niên và hứa xem xét nâng lương trong thời hạn sớm nhất. Tuy nhiên, sáng 12/2, người lao động vẫn không quay lại làm việc.