Công ty TNHH VSIP Nghệ An tuyển dụng lao động

Mô tả công việc

- Thu thập thông tin liên quan đến thị trường

- Xúc tiến các hoạt động hướng tới các khách hàng tiềm năng

- Đưa ra các đề xuất phù hợp cho từng đối tượng khách hàng

- Đề xuất các chiến lược marketing cho từng khu vực phụ trách

- Tham gia các hội thảo, seminar, hội chợ… để quảng bá hình ảnh và tìm kiếm khách hàng

- Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thông qua các cơ quan, tổ chức, các công ty, phương tiện thông tin đại chúng, internet…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các chuyên ngành MKT hoặc Ngoại ngữ Tiếng Trung Quốc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Marketing

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: MS Word và Excel, Power point,

- Có kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng giao tiếp cũng như thuyết trình.

Quyền Lợi:

- Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm & năng lực

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm 24h cho NLĐ;

- Chế độ đãi ngộ tốt

- Nghỉ 12 ngày lễ và 12 ngày phép/năm

- Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8/3,20/10, 1/6, rằm trung thu...

- Chế độ du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding

- Chế độ thưởng các ngày lễ, tết DL, AL…

Liên hệ:

- Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ bằng tiếng Việt với bản photo các bằng cấp và giấy tờ liên quan qua Email: recruitment.na@vsip.com.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nhân sự - Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Số 8, đường Hữu Nghị, KCN VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trước ngày 25/11/2021.

- Các ứng viên được chọn sẽ được mời tham gia phỏng vấn ở Nghệ An. Chúng tôi sẽ không trả lại hồ sơ cho các ứng viên không được chọn.

- Chúng tôi không nhận hồ sơ từ người khác cũng như bất kỳ lệ phí khác.