Công ty Xăng dầu Nghệ An: 65 năm xây dựng và phát triển

THƯ CẢM ƠN



Nhân dịp Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (29/12/1956- 29/12/2021), thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ cán bộ công nhân viên - người lao động qua các thời kỳ về sự đóng góp, cống hiến nhiều công sức, trí tuệ cho sự phát triển của Công ty trong nhiều năm qua.

Trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ to lớn của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tỉnh ủy - HĐND - UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, của các sở, ban, ngành, đơn vị bạn trong, ngoài ngành và đặc biệt là các khách hàng trên mọi miền Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo -CBCNV Công ty Xăng dầu Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ, đồng hành của đối tác, khách hàng, sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV để Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

Trân trọng kính gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!