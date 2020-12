Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ra mắt Chi nhánh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 25/12, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ra mắt Chi nhánh Nghệ An (chi nhánh thứ 6 của Công ty). Chi nhánh Nghệ An sẽ quản lý 10 thị trường, bao gồm: Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế.