Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng chính thức được mở ký Sự kiện lịch sử diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 100 quốc gia, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn tội phạm mạng.

Bước tiến lịch sử trong hợp tác an ninh mạng toàn cầu

Sáng nay, tại Hà Nội, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm, hay còn gọi là Công ước Hà Nội, đã chính thức diễn ra. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện từ hơn 100 quốc gia và các tổ chức quốc tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng toàn cầu trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Đây được xem là văn kiện pháp lý quốc tế toàn diện đầu tiên và duy nhất về phòng, chống tội phạm mạng. Việc ký kết công ước này mở ra một chương mới cho sự hợp tác đa phương, tạo ra một khuôn khổ pháp lý chung để các quốc gia cùng nhau điều tra, truy tố và ngăn chặn các hành vi tội phạm xuyên biên giới trên không gian mạng.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội đánh dấu sự đồng thuận cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Những mục tiêu cốt lõi của Công ước Hà Nội

Công ước Hà Nội đặt ra các mục tiêu chính nhằm tăng cường hiệu quả của cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao trên phạm vi toàn cầu. Các quốc gia thành viên sẽ cam kết thực hiện một số nội dung quan trọng.

Hài hòa hóa luật pháp quốc gia: Công ước khuyến khích các nước hình sự hóa một loạt các hành vi phạm tội trên không gian mạng, từ truy cập trái phép, lừa đảo trực tuyến đến phát tán phần mềm độc hại, tạo sự tương thích về pháp luật giữa các quốc gia.

Văn kiện tạo cơ sở pháp lý cho việc hợp tác điều tra, chia sẻ bằng chứng điện tử và dẫn độ tội phạm mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực: Công ước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển xây dựng năng lực kỹ thuật, pháp lý và con người để phòng, chống tội phạm mạng. Bảo vệ chủ quyền và các quyền cơ bản: Quá trình thực thi công ước phải tôn trọng chủ quyền quốc gia và các quyền con người, quyền tự do cơ bản theo luật pháp quốc tế.

Vai trò chủ nhà và dấu ấn của Việt Nam

Việc được chọn làm nơi diễn ra Lễ mở ký và tên gọi không chính thức "Công ước Hà Nội" là một sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong các diễn đàn đa phương. Điều này khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ và tham gia xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế.

Lộ trình tiếp theo sau lễ ký kết

Sau lễ mở ký, các quốc gia sẽ tiến hành các thủ tục phê chuẩn trong nước theo quy định pháp luật của mình. Công ước sẽ chính thức có hiệu lực sau khi đạt đủ số lượng quốc gia phê chuẩn cần thiết. Kể từ thời điểm đó, các điều khoản của công ước sẽ trở thành một công cụ pháp lý ràng buộc, giúp cộng đồng quốc tế phối hợp hành động một cách đồng bộ và mạnh mẽ hơn để đẩy lùi tội phạm mạng, bảo vệ an toàn cho người dân và doanh nghiệp trên toàn thế giới.