Corsair Sabre V2 Pro: Chuột gaming 36g nhẹ đến khó tin Với trọng lượng chỉ 36 gram, cảm biến 33.000 DPI và polling rate 8.000 Hz, Corsair Sabre V2 Pro đặt ra chuẩn mực mới cho chuột esports siêu nhẹ.

Corsair vừa ra mắt Sabre V2 Pro Ultralight Wireless, một mẫu chuột gaming không dây phá vỡ giới hạn về trọng lượng với chỉ 36 gram. Được trang bị cảm biến quang học 33.000 DPI và tốc độ lấy mẫu 8.000 Hz, sản phẩm này hướng thẳng đến đối tượng game thủ chuyên nghiệp và người chơi eSports đòi hỏi hiệu năng đỉnh cao và sự linh hoạt tối đa.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Corsair Sabre V2 Pro

Để mang lại cái nhìn tổng quan, dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chính của sản phẩm, thể hiện những công nghệ cốt lõi mà Corsair đã trang bị.

Thuộc tính Chi tiết Tên sản phẩm Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless Kết nối USB-C, 2.4 GHz Độ nhạy tối đa 33.000 DPI Tốc độ lấy mẫu tối đa 8.000 Hz Số nút lập trình 5 nút Trọng lượng 36 g

Thiết kế 36 gram: Sự đánh đổi giữa trọng lượng và độ bền

Ngay từ khi mở hộp, trọng lượng 36 gram của Sabre V2 Pro tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ, trở thành một trong những mẫu chuột nhẹ nhất trên thị trường. Để đạt được con số này, Corsair đã sử dụng lớp vỏ nhựa rất mỏng và có thiết kế nhỏ gọn. Kích thước này có thể không phù hợp với những người dùng có bàn tay lớn.

Thiết kế đối xứng nhưng không hoàn toàn dành cho người thuận cả hai tay của Sabre V2 Pro.

Lớp vỏ mỏng có thể bị uốn cong nhẹ khi tác động lực mạnh, tuy nhiên điều này hầu như không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng thông thường. Để tối ưu trọng lượng, hệ thống đèn RGB cũng đã được loại bỏ, chỉ giữ lại một đèn LED báo hiệu nhỏ gần con lăn. Chuột có thiết kế công thái học đối xứng nhưng các nút phụ chỉ đặt ở bên trái, phù hợp cho người thuận tay phải.

Hiệu năng đỉnh cao với cảm biến Marksman S

Trái tim của Sabre V2 Pro là cảm biến quang học Marksman S với độ phân giải lên tới 33.000 DPI. Cảm biến này có tốc độ theo dõi 750 IPS và chịu được gia tốc 50 G, đảm bảo khả năng theo dõi chuyển động chính xác trong mọi tình huống, từ các tựa game FPS nhịp độ nhanh đến các game chiến thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Cảm biến quang học và feet chuột UPE được bố trí ở mặt dưới.

Tuy nhiên, một số chi tiết có thể chưa làm hài lòng những game thủ khó tính nhất. Các nút bấm chính được đánh giá là thiếu một chút độ nảy, có thể ảnh hưởng đến tốc độ nhấp chuột liên tục. Ngoài ra, feet chuột làm từ UPE có độ trượt kém hơn so với chất liệu PTFE thường thấy trên các dòng chuột cao cấp.

Kết nối không dây 8.000 Hz và thời lượng pin

Sabre V2 Pro sử dụng kết nối không dây 2.4 GHz thông qua một dongle USB đi kèm. Điểm đặc biệt là dongle này hỗ trợ tốc độ lấy mẫu lên đến 8.000 Hz, giúp giảm thiểu độ trễ xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, việc sử dụng polling rate cao sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng pin.

Corsair công bố thời lượng pin có thể đạt 70 giờ. Trong thực tế, với polling rate 1.000 Hz, chuột có thể hoạt động liên tục trong khoảng hai tuần. Sản phẩm không hỗ trợ Bluetooth. Cáp USB-C đi kèm khá cứng, chủ yếu dùng để sạc thay vì sử dụng ở chế độ có dây.

Dongle USB đặc biệt cho phép chuột hoạt động ở tốc độ 8.000 Hz.

Corsair Web Hub: Cuộc cách mạng phần mềm trên nền tảng web

Một trong những cải tiến đáng chú ý là việc Sabre V2 Pro chuyển sang sử dụng Corsair Web Hub thay vì phần mềm iCue truyền thống. Đây là một ứng dụng nền web, cho phép người dùng tùy chỉnh chuột mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Điều này mang lại sự tiện lợi, không cần lo lắng về việc cập nhật hay ứng dụng chạy nền.

Web Hub cho phép người dùng gán lại chức năng các nút, điều chỉnh 5 mức DPI và tạo macro. Chuột có thể lưu trữ tối đa bốn hồ sơ cấu hình. Hạn chế duy nhất so với iCue là không thể tự động chuyển đổi hồ sơ theo từng game hoặc ứng dụng cụ thể.

Đánh giá chung

Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless là một lựa chọn mạnh mẽ cho các game thủ chuyên nghiệp nhờ trọng lượng siêu nhẹ, cảm biến hiệu suất cao và polling rate 8.000 Hz không dây. Việc chuyển sang phần mềm nền web cũng là một bước đi hiện đại và tiện lợi.

Mặc dù vẫn còn một số điểm cần cải thiện như chất liệu feet chuột và độ nảy của nút bấm, đây vẫn là một sản phẩm cạnh tranh trong phân khúc chuột gaming cao cấp, đặc biệt với những ai ưu tiên trọng lượng nhẹ và tốc độ phản hồi.