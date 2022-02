Covid-19 bùng phát ở Nghệ An, hương liệu xông đắt khách

Clip: Thanh Phúc

Ngay sau khi biết mình là F1 khi tiếp xúc gần với F0 , chị Nguyễn Hoài Anh (xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc) đã rất lo lắng. Sau khi tìm hiểu và được người có chuyên môn hướng dẫn rửa mũi, súc miệng bằng nước muối và xông mũi họng bằng lá xông, chị đã đặt mua các loại hương liệu để xông nhằm phòng bệnh cho cả nhà.



Chị Hoài Anh cho biết: “Tôi tự cách ly tại nhà, hạn chế ra ngoài nên đặt mua lá xông gồm: vỏ bưởi, lá chanh, sả, gừng, tía tô qua một tài khoản Facebook. 10 bó lá xông có giá 200.000 đồng nhưng cũng chỉ xông được khoảng 3-4 lần. So với trước đây, giá lá xông tăng 2-3 lần”.

Hiện giá sả tại các chợ dân sinh đã tăng thêm 7.000 đồng - 12.000 đồng/kg (tùy loại). Ảnh: Thanh Phúc

Từ khi dịch bùng phát dữ dội đến nay, chị Nguyễn Thị Hà (đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông, TP.Vinh) duy trì xông và tắm bằng hương liệu cho cả gia đình. Theo đó, ngoài xông các loại lá như: Sả, lá chanh, lá bưởi, hương nhu, tía tô… thì chị Hà còn mua sả và gừng về xay nhuyễn, đóng chai cất ngăn mát tủ lạnh, đổ vào nước ấm để tắm.

Chị Hà cho biết: “Mỗi ngày, cả gia đình sử dụng hết khoảng 1kg gừng, 1kg sả. Trước Tết, giá gừng, sả khá rẻ, chỉ từ 8-10.000 đồng/kg. Song mấy ngày gần đây, giá hai loại hương liệu này đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước. Tuy đắt đỏ nhưng may còn sẵn hàng và so với các loại tân dược khác thì vẫn còn rẻ chán, do đó, gia đình vẫn duy trì việc sử dụng các hương liệu này trong xông, tắm hàng ngày”.

Lá tía tô cũng tăng giá mạnh và được nhiều người chọn mua để làm hương liệu xông phòng và điều trị Covid-19. Ảnh: Thanh Phúc

Nhu cầu tăng nên các mặt hàng lá xông ở các chợ dân sinh rất hút khách và hầu như bất kỳ quầy ốt kinh doanh rau củ nào cũng lấy thêm các loại hương liệu xông về bán kèm. Chị Nguyễn Thị Thanh, một tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Quán Lau (phường Trường Thi, TP.Vinh) cho biết: “Trước đây chỉ bán mỗi rau, củ. Từ hôm mùng 4 Tết mở hàng đến nay thì bán thêm sả, lá xông các loại. Các mặt hàng này khá chạy, mỗi ngày cũng bán được 40-50kg sả, 200 bó lá xông”.

Giá gừng tươi đã tăng gấp rưỡi so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Phúc

Nguồn cung lá xông như: hương nhu, tía tô… chủ yếu từ vùng rau gia vị trong tỉnh như: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu; còn lá chanh, bưởi chủ yếu từ các trang trại cây ăn quả. Riêng sả, gừng hiện chủ yếu lấy từ Nghĩa Đàn, Đô Lương, Kỳ Sơn và nhập từ ngoại tỉnh về.

Anh Trần Đông, chủ một trang trại trồng sả ở Đặng Sơn, Đô Lương cho biết: “4ha sả ở vùng bãi bồi trước đây chủ yếu để chế biến tinh dầu, nước lau sàn. Song hiện nay, tiểu thương đang thu mua sả tươi gồm cả lá và củ với giá cao nên tôi xuất bán ra thị trường mặt hàng này. Khách gọi điện đặt mua khá nhiều, chủ yếu là các mối sỉ, mua cả xe tải rồi đi bán lẻ ở các địa phương. Hiện giá sả tươi tại ruộng có giá 12-13.000 đồng/kg”.

Thương lái thu mua sả tươi ngay tại ruộng. Ảnh: Thanh Phúc

Trên các tài khoản Facebook, Zalo, các hội nhóm, hội kinh doanh online, các mặt hàng lá xông, hương liệu xông, tinh dầu… cũng rất sôi động với nhiều mức giá khác nhau. Hiện, giá các mặt hàng này đã tăng từ 5.000 đồng - vài chục nghìn đồng/sản phẩm. Theo khảo sát, hiện tại, giá 1kg sả dao động từ 20-25.000 đồng/kg; tía tô 20-25.000 đồng/bó; ngải cứu 15-20.000 đồng/bó; gừng 20-25.000 đồng/kg; lá chanh, bưởi 7-10.000 đồng/lượng…

Nhiều gia đình, muốn tiết kiệm thời gian và tiện lợi nên đã lựa chọn các loại tinh dầu đóng chai hoặc các gói lá nguyên liệu sấy khô để xông, tắm. Hiện, giá các loại tinh dầu tràm, sả, bưởi, quế… ở các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc cũng khá hút khách. Các dụng cụ như: máy xông tinh dầu, nồi xông, lều xông… bán khá chạy với nhiều mức giá khác nhau.

Các mặt hàng như: tinh dầu, đèn xông tinh dầu, lều xông... cũng rất đắt hàng. Ảnh: Thanh Phúc