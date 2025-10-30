Creative Aurvana Ace 3: Âm thanh xuất sắc đối mặt lỗi nghiêm trọng Mẫu tai nghe mới của Creative mang đến chất lượng âm thanh vượt trội nhờ công nghệ xMEMS và thời lượng pin cải thiện, nhưng lại gặp vấn đề đáng lo ngại ở chế độ xuyên âm.

Những nâng cấp đáng giá so với thế hệ tiền nhiệm

Creative Aurvana Ace 3 là phiên bản kế nhiệm của mẫu Ace 2, mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý. Thời lượng pin đã được nâng cấp đáng kể, từ 4 giờ lên 7 giờ cho mỗi lần sạc tai nghe và tổng thời gian sử dụng với hộp sạc tăng từ 16 giờ lên 26 giờ. Mặc dù con số này chưa phải là cao nhất thị trường, đây vẫn là một bước tiến đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, khi bật ANC hoặc LDAC, thời gian sử dụng thực tế giảm xuống còn khoảng 5,5 giờ.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được bổ sung hỗ trợ codec LDAC và aptX Lossless, cho phép truyền tải âm thanh chất lượng cao hơn. Một trong những tính năng mới nổi bật là công nghệ cá nhân hóa âm thanh hợp tác với Mimi, cung cấp một bài kiểm tra thính giác trực quan để tạo ra một hồ sơ âm thanh riêng biệt, giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm nghe nhạc.

Công nghệ xMEMS: Bí mật đằng sau chất âm vượt trội

Điểm nhấn chính của Aurvana Ace 3 vẫn là hệ thống driver kép, kết hợp một driver trạng thái rắn (solid-state) từ xMEMS và một driver dynamic 10mm. Công nghệ xMEMS là yếu tố tạo nên sự khác biệt, mang lại chất âm trong trẻo, giàu năng lượng và chi tiết. Âm thanh được tái tạo một cách tự nhiên, chân thực, giúp người nghe cảm nhận được các nhạc cụ như đang được chơi trực tiếp.

Tai nghe thể hiện tốt ở dải âm trung và cao, duy trì âm thanh trung tính, không bị lấn át bởi âm trầm. Âm bass vẫn được thể hiện rõ nét và có lực, đủ để cảm nhận độ sâu nhưng không quá mạnh mẽ. Không gian âm thanh rộng rãi, cho phép các nhạc cụ trong những bản nhạc phức tạp có đủ không gian để tỏa sáng mà không bị rối.

Điểm yếu cố hữu: Chống ồn và sự cố ở chế độ xuyên âm

Dù có nhiều cải tiến, khả năng chống ồn chủ động (ANC) trên Aurvana Ace 3 vẫn chưa thể cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu. Tính năng này chỉ giảm được một phần tiếng ồn xung quanh và người dùng vẫn có thể nghe thấy rõ môi trường bên ngoài.

Đáng lo ngại hơn, chế độ xuyên âm (Ambient Mode) gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Tương tự như phiên bản trước, tai nghe có thể phát ra một tiếng rít chói tai khi ở chế độ này. Âm thanh này thậm chí còn lớn và rõ hơn so với mẫu Ace 2, đôi khi xuất hiện bất ngờ ngay cả khi tai nghe đã được đặt vào hộp sạc. Đây là một nhược điểm lớn, đặc biệt đối với những người thường xuyên sử dụng chế độ xuyên âm để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Thiết kế quen thuộc và trải nghiệm đeo

Về ngoại hình, Creative Aurvana Ace 3 không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Hộp sạc nhẹ hơn một chút, chỉ 43g, và có tông màu tím nhẹ. Thiết kế này giúp tai nghe có vẻ ngoài đặc trưng và khác biệt.

Tai nghe cho cảm giác đeo rất thoải mái, vừa vặn và không gây đau tai ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Chúng cũng bám chắc trong tai khi người dùng vận động mạnh như tập gym hay đạp xe. Điều khiển cảm ứng đã được cải thiện để trở nên trực quan hơn, dù vẫn cần một chút thời gian để làm quen. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước IPX5, đủ để chống lại mưa nhẹ và mồ hôi.

Thông số kỹ thuật Creative Aurvana Ace 3

Thông số Chi tiết Driver xMEMS solid state driver + 10mm dynamic driver Chống ồn chủ động (ANC) Có Thời lượng pin 7 giờ (tai nghe), 26 giờ (kèm hộp sạc) Trọng lượng 4.7g (mỗi bên tai), 43g (hộp sạc) Kết nối Bluetooth 5.3 Dải tần đáp ứng 5 – 40,000Hz Kháng nước IPX5

Mức giá và giá trị mang lại

Creative Aurvana Ace 3 được bán với giá 149.99 USD, một mức giá tầm trung cho tai nghe không dây. Với mức giá này, người dùng sẽ nhận được một sản phẩm có chất lượng âm thanh xuất sắc và nhiều tính năng hữu ích. Tuy nhiên, do chất âm không thay đổi nhiều so với Ace 2, những người chỉ quan tâm đến âm thanh có thể cân nhắc mẫu cũ hơn để tiết kiệm chi phí, đặc biệt khi có các chương trình giảm giá.

Có nên mua Creative Aurvana Ace 3?

Nên mua nếu…

Bạn ưu tiên chất lượng âm thanh: Công nghệ xMEMS mang lại trải nghiệm âm thanh chi tiết và trung thực.

Công nghệ xMEMS mang lại trải nghiệm âm thanh chi tiết và trung thực. Bạn muốn cá nhân hóa âm thanh: Tính năng tùy chỉnh âm thanh Mimi giúp bạn dễ dàng tìm được chất âm phù hợp.

Tính năng tùy chỉnh âm thanh Mimi giúp bạn dễ dàng tìm được chất âm phù hợp. Bạn cần tai nghe nhẹ và thoải mái: Thiết kế công thái học giúp đeo trong nhiều giờ mà không khó chịu.

Không nên mua nếu…

Bạn thường xuyên dùng chế độ xuyên âm: Vấn đề tiếng rít chói tai là một điểm trừ rất lớn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm.

Vấn đề tiếng rít chói tai là một điểm trừ rất lớn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm. Bạn cần khả năng chống ồn hàng đầu: ANC của Ace 3 chỉ ở mức trung bình và không thể so sánh với các sản phẩm cao cấp khác.

ANC của Ace 3 chỉ ở mức trung bình và không thể so sánh với các sản phẩm cao cấp khác. Bạn thích âm thanh nhiều bass: Aurvana Ace 3 có chất âm trung tính, không phù hợp với những ai tìm kiếm âm trầm mạnh mẽ, bùng nổ.