‘Crush’ của Văn Toàn tỏa sáng ở giải nữ Quốc gia 2023; Chút tiếc nuối cho chủ nhà Bình Phước

"Crush" của Văn Toàn tỏa sáng ở giải nữ Quốc gia 2023

Thanh Nhã, cầu thủ mà Văn Toàn ngưỡng mộ đã tỏa sáng để giúp Hà Nội I giành chiến thắng ở vòng 4 giải nữ Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Kết quả Bình Phước 0 – 4 Nam Định: Chút tiếc nuối cho chủ nhà Bình Phước

Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Trước một Nam Định quá mạnh, chủ nhà Bình Phước dù rất cố gắng, nhưng vẫn không thể làm nên chuyện khi được chơi trên sân nhà. Dừng bước ở Cúp Quốc gia, Bình Phước vẫn thắp lên nhiều hy vọng ở giải hạng Nhất năm nay…

Son Heung-min bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn chỉ trong vòng 7 phút

Tiền đạo Son Heung-min đã có 2 tình huống bỏ lỡ cơ hội một cách khó tin chỉ trong vòng có 7 phút ở trận đấu giữa Tottenham vs Aston Villa.

Đội bóng của Gerrard sẵn sàng giải cứu De Gea

CLB Al Ettifaq của HLV Steven Gerrard đang tính tới một động thái gây sốc khi chiêu mộ cựu thủ môn của MU là David de Gea.

De Gea đã rời Man United vào cuối mùa giải 2022/23 sau khi hết hạn hợp đồng, kết thúc 12 năm tại Old Trafford của thủ thành này, bắt đầu vào năm 2011 khi anh được Sir Alex Ferguson ký hợp đồng từ Atletico Madrid.

De Gea đã ra sân gần 550 lần trong thời gian đó và giành chức vô địch Premier League, FA Cup, Europa League và 2 League Cup.

Kể từ khi rời đội chủ sân Old Trafford, De Gea vẫn đang là cầu thủ tự do và không có CLB nào từ cuối tháng 6. Do là cầu thủ tự do nên anh có thể gia nhập bất kỳ CLB nào vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đợi đến kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Kết quả Everton 0-3 MU: 3 tiền đạo lập công, MU chuẩn bị hoàn hảo cho trận gặp Galatasaray

Garnacho đã mở màn cho chiến thắng của MU trước Everton.

Ở trận đấu giữa Everton vs MU tại vòng 13 Ngoại hạng Anh 2023/24, đội khách đã có thắng lợi ấn tượng 3-0 nhờ các pha làm bàn của Garnacho, Rashford và Martial.