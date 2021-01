Crystal Bay Hospitality: Nhà quản lý vận hành điểm đến sôi động suốt 12 tháng trong năm

Bên cạnh thế mạnh trải nghiệm hút dòng khách quay trở lại, Crystal Bay Hospitality biến thách thức lấp đầy buồng phòng thành lợi thế nhờ thế mạnh dòng khách quốc tế lớn của Tập đoàn Crystal Bay.

Năm 2019, Crystal Bay thông qua hoạt động của các công ty thành viên đã đón gần nửa triệu lượt khách quốc tế, với 2 thị trường khách trọng điểm là Nga và Hàn Quốc. 18 máy bay charter được sử dụng, đón du khách đến gần 4,5 triệu lượt phòng/đêm trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại khắp Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc…

Nền tảng hỗ trợ lớn từ tập đoàn mẹ đã giúp Crystal Bay Hospitality chủ động với nguồn cầu dòng khách và những dự án đơn vị quản lý này vận hành đều đạt công suất phòng rất cao, thậm chí đứng ngoài sự trồi sụt của thị trường chung.

Ngay khi thị trường khách nước ngoài bị đóng cửa do đại dịch Covid-19, Crystal Bay Hospitality đã nhanh chóng linh hoạt điều chỉnh gói dịch vụ của mình dành cho khách Việt. Cùng các chính sách hấp dẫn gia tăng nhiều quyền lợi cho du khách, lấy trải nghiệm của du khách làm trọng tâm, Crystal Bay Hospitality đã chinh phục được dòng khách nội địa với tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình ở mức 70 - 90%.

Mỗi dự án là một điểm đến sôi động

Thay vì thuê các đối tác nước ngoài, Tập đoàn Crystal Bay đã chọn hướng đi riêng: tự quản lý, vận hành các điểm đến quốc tế của mình thông qua thương hiệu quản lý Crystal Bay Hospitality. Với chiến lược khác biệt hóa bằng sự chân thành và tận tâm, Crystal Bay Hospitality đã đáp ứng tối đa nhu cầu trải nghiệm của từng du khách bằng dịch vụ trọn gói All Inclusive. Du khách được đáp ứng mọi nhu cầu ở cùng một địa điểm, an tâm với ngân sách của kỳ nghỉ mà không phải lo lắng chi phí phát sinh.

Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa luôn tràn ngập tiếng cười của du khách.

Từ sân bay về khách sạn, xe và nhân viên của khu nghỉ dưỡng đón tiễn du khách tận tình miễn phí. Tại các quầy bar luôn phục vụ đồ uống miễn phí. Mỗi ngày, sau khi vui chơi, tắm biển, các “thượng đế” sẽ có bữa ăn nhẹ, thưởng thức pizza, xúc xích, khoai tây chiên ngon miệng. Với nhóm du khách thích tham quan, mua sắm, Crystal Bay Hospitality có sẵn xe buýt đưa đón miễn phí hàng ngày tới các khu trung tâm.

Bên cạnh dịch vụ trọn gói All Inclusive, Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác kiến tạo hệ sinh thái du lịch với các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All - in - one mô hình ApartHotel chuẩn 5 sao. Biến chuyến đi của mỗi du khách thành một hành trình trải nghiệm thú vị và yêu thương, từ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, mua sắm,… đều được chăm sóc tận tâm.

Tới đây, khi tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đi vào hoạt động, hệ thống 60% không gian với 101 tiện ích 5 sao quy mô lớn sẽ tiếp tục hành trình trải nghiệm của du khách. Hàng loạt các hạng mục được xây dựng như: khu phức hợp thể thao giải trí trên biển, khu giải trí tương tác biển công nghệ cao - Interactive Sea, công viên chuyên đề, rạp chiếu phim, hệ thống nhà hàng,... mang đến những trải nghiệm phong phú, làm đầy ký ức tươi đẹp mỗi lần du khách đến Ninh Thuận.