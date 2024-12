Pháp luật CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã huy động nhiều lực lượng phối hợp nắm thông tin tại khu vực và các đoạn đường lân cận. Từ thông tin do người dân cung cấp về hình dáng, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc xe ô tô có dấu hiệu khả nghi.

Ngày 23/12, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thông tin đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an Hòa Vang truy tìm và xác minh tài xế ô tô gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 23h2’ ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.

Theo thông tin ban đầu, xe máy BKS 38H6-43xx do ông Huỳnh X. (SN 1986, trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Hồng Ánh theo hướng từ Quốc lộ 1A về đường Phạm Hùng. Khi đến địa điểm trên đã bị một xe ô tô con di chuyển theo chiều ngược lại va chạm.

Sau cú va chạm, chiếc ô tô lập tức rời khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân cùng chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Huỳnh X. bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ông N.Đ.V người lái xe ô tô liên quan vụ tai nạn giao thông tại cơ quan Công an và chiếc xe ô tô liên quan vụ tai nạn. (ảnh CAHV)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT-TT Công an Hòa Vang khẩn trương phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an Hòa Vang đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và lời khai nhân chứng. Qua phân tích các mảnh vỡ và dấu vết bánh xe tại hiện trường, cơ quan Công an nhận định chiếc ô tô liên quan là một xe ô tô con màu đen, sau tai nạn để lại 1 mảnh gương chiếu hậu...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã huy động nhiều lực lượng phối hợp nắm thông tin tại khu vực và các đoạn đường lân cận. Từ thông tin do người dân cung cấp về hình dáng, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc xe ô tô có dấu hiệu khả nghi.

Kiên trì thu thập thông tin, lực lượng Công an tiếp tục triển khai các biện pháp truy vết và tập trung rà soát, cơ quan chức năng đã mời ông N.Đ.V (SN 1971, trú xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, ông N.Đ.V đã thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô BKS 43A - 200.... vào thời điểm xảy ra tai nạn. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy ông V. không sử dụng chất ma túy và đang chờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn từ bệnh viện.

Hiện cơ quan Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.