CSGT thuyết phục tên cướp buông dao khi đang khống chế 2 mẹ con trên xe khách

Đại tá Phạm Hồng Sương - Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, ngày 30/1, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thanh Tùng, biệt danh Tùng Chùa (SN 1988) trú ở thôn Gia An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Nghe tiếng kêu của bà Hóa, một số người dân và Công an xã Xuân Thọ 2 truy đuổi, gã thanh niên quay đầu xe máy chạy ngược về hướng Bắc QL1A ra tới địa phận xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu thì phát hiện phía trước có công an nên vội vã quay đầu về hướng Nam.

Một mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu truy đuổi trên chặng đường dài nhưng nghi can “đua tốc độ” kinh hoàng khiến cho nhiều người điều khiển ô tô, xe máy trên đường QL1A đều phải dạt sang một bên để né tránh tai nạn.



Khi đến ngã tư QL1A - tỉnh lộ 643 ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe máy 59S1-822.90 hết xăng, gã thanh niên vứt bỏ chiếc xe này trên mặt đường lộ rồi chặn đường một người phụ nữ điều khiển xe máy Wave chạy từ phía sau đến.

Chiếc xe máy Tùng cướp để chạy trốn. Ảnh: Hữu Toàn

Sau khi đạp ngã người phụ nữ, gã rút con dao bấm từ trong túi quần ra xông tới khống chế rồi cướp xe máy BKS 78H3-8462 bỏ chạy tiếp về hướng Nam. Trước tình huống đó, Công an thị xã Sông Cầu và Công an huyện Tuy An khẩn báo cho các đơn vị, địa phương trên tuyến QL1A ở phía Nam Phú Yên phối hợp truy chặn. Ngay lập tức, Thượng tá Võ Hùng Tường - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cùng Thượng tá Trần Khắc Quang -Trưởng Công an thị xã Đông Hòa chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát giao thông và một mũi trinh sát hình sự của hai đơn vị triển khai phương án truy bắt gã thanh niên mặc áo khoác màu xanh đen, quần vải màu xám.