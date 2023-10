Cư dân chung cư tại Nghệ An tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy

Clip: Quang An

Sáng 8/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi tuyên truyền, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Bông Sen, TP. Vinh.

Cư dân tại chung cư Bông Sen được tập huấn các kiến thức PCCC sáng 8/10. Ảnh: Q.A

Thời gian qua, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy tại các toà nhà cao tầng, chung cư, đặc biệt có những vụ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Do đó, việc nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC được Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm.

Riêng trên địa bàn Nghệ An hiện có khoảng 80 chung cư, trong đó phần lớn tập trung tại TP. Vinh. Các chung cư hiện nay vẫn còn nhiều tiềm ẩn cháy nổ như thiếu trang thiết bị PCCC, xây dựng chuồng cọp, không có lối thoát hiểm, ý thức của nhân dân trong việc PCCC chưa cao.

Bình chữa cháy là dụng cụ cứu hoả cần thiết trang bị trong mỗi căn hộ chung cư. Ảnh: Q.A

Do đó, việc tuyên truyền, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chung cư Bông Sen nói riêng và các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Nghệ An nói chung là hết sức cần thiết. Việc diễn tập nhằm nâng cao khả năng hợp đồng tác chiến chữa cháy của các lực lượng; tạo thế chủ động kịp thời dập tắt mọi tình huống cháy, nổ hoặc sự cố gây ra, đảm bảo an toàn PCCC cho chung cư Bông Sen nói riêng và các chung cư trên địa bàn Nghệ An nói chung.

Người dân được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Q.A

Tiếp đến được thực hành chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Q.A

Tại buổi tuyên truyền, các cư dân chung cư Bông Sen đã được lực lượng chức năng giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các thiết bị như bình chữa cháy, vòi phun nước, chuông báo cháy, báo khói, đường thoát hiểm... Người dân đã được trực tiếp thực hiện các kỹ năng chữa cháy cơ bản.

Các cư dân cũng được làm quen với vòi phun nước chữa cháy tại toà nhà. Ảnh: Q.A

Tại buổi diễn tập, tình huống giả định xuất hiện đám cháy tại chung cư Bông Sen cũng được thực hiện. Theo đó, điểm cháy xuất phát ở khu vực tầng 5 chung cư do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn nhiệt của người dân.

Do đám cháy phát triển lớn, tốc độ cháy lan nhanh khiến việc thoát nạn của người dân gặp nhiều khó khăn, tại khu vực tầng 6 chung cư Bông Sen có 4 người là nạn nhân bị mắc kẹt không thoát ra được bên ngoài.

Tình huống giả định xảy ra vụ cháy tại chung cư Bông Sen đã được lực lượng chức năng và người dân xử lý kịp thời. Ảnh: Q.A

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra khỏi vụ cháy giả định để tiến hành sơ cứu. Ảnh: Q.A

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy thành công trong thời gian ngắn.

Được biết, trong thời gian tới, việc tập huấn, thực hành các kỹ năng PCCC sẽ được Công an tỉnh Nghệ An triển khai đến từng chung cư, toà nhà cao tầng trên địa bàn./.