Cư dân chung cư Vinaconex 9 ở thành phố Vinh 'kêu khổ' vì nhà xuống cấp, không có sổ hồng

Bức xúc vì chung cư xuống cấp

Chung cư Vinaconex 9-CT,B tọa lạc ngay góc giao nhau giữa đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường 72m, thuộc địa phận xóm 19, xã Nghi Phú (TP. Vinh). Dự án này do Công ty CP Xây dựng số 9 có trụ sở tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) làm chủ đầu tư. Mặc dù sau khi mua nhà đã dọn vào ở gần 10 năm nay nhưng các hộ dân ở đây vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Điều này khiến cho 100 hộ dân sống tại tòa nhà chung cư này như đang trong tình cảnh "sống tạm", dù bản thân đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nhà tại đây. Chưa kể đến việc, hiện nay chung cư này đã xảy ra tình trạng xuống cấp, thấm, dột, thủng trần, hư hỏng thang máy... khiến cư dân vô cùng bức xúc.

Tòa nhà Vinaconex 9 - CT,B mặc dù xây dựng đã lâu và cư dân cũng đã dọn vào ở gần 10 năm nay nhưng lại chưa được giao đất trên thực địa. Ảnh: PV

Cụ thể, theo đơn phản ánh của người dân, hiện nay chung cư này có 3 cầu thang máy, tuy nhiên thang máy lại luôn trong tình trạng hư hỏng, không hoạt động được, mức độ đảm bảo an toàn đi lại cho người dân không cao, đã có không ít lần thang máy bị kẹt, làm cho cư dân cực kỳ hoang mang và sợ hãi...

Việc chống thấm tại tầng áp mái rất nham nhở. Ảnh: PV

Chưa kể, hệ thống máy bơm, hệ thống PCCC tại chung cư cũng có nhiều bất cập, chưa đảm bảo yêu cầu. Đã có rất nhiều lần hệ thống báo cháy kêu vào giữa đêm dù không có cháy, khiến cho cư dân bất an. Bên cạnh đó, do sự quản lý không chặt chẽ, nên đã xảy ra tình trạng các hộ dân tự ý khoan, đục trần đã làm thay đổi kết cấu, gây bong tróc, làm thủng đường ống thoát nước vệ sinh, nhất là tại khu vực tầng hầm, làm nước từ bên trên tràn ra cả nền tầng hầm gây mất vệ sinh và an toàn khu vực hầm để xe...

Trần hành lang bị thủng. Ảnh: PV

Nước bị thấm dột xuống tầng áp mái. Ảnh: PV Ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cho các hộ dân tại khu chung cư này cho biết: người dân đã kiến nghị, phản ánh đến chủ đầu tư và các cấp chính quyền nhiều lần về tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tòa nhà và vấn đề cấp sổ hồng cho người dân. Tuy nhiên cho đến nay, những bất cập tại đây vẫn chưa được giải quyết. Theo ý kiến của nhiều hộ dân tại chung cư này, mặc dù chủ đầu tư liên tục thất hứa với người dân, không thực hiện đúng cam kết và cung cấp dịch vụ với chất lượng không đảm bảo, nhưng lại thường xuyên "đe dọa" cắt dịch vụ. Cụ thể vào ngày 30/12/2020, chủ đầu tư đã thông báo với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ, sẽ tạm ngừng dịch vụ bảo trì thang máy và cắt giảm 2 vị trí trông xe tầng hầm của cả 2 tòa nhà CT,A và CT,B kể từ ngày 1/1/2021.

Sau khi thông báo với 2 đơn vị cung cấp dịch vụ, chủ đầu tư đã thông báo đến toàn thể các hộ dân trong tòa nhà CT,B rằng "kể từ ngày 1/1/2021 sẽ ngừng các dịch vụ tòa nhà để cư dân tự làm. Mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ tòa nhà thì Ban QLDA Nghi Phú không chịu trách nhiệm kể từ thời điểm trên". Sau một thời gian, do bất cập liên quan đến công tác vệ sinh cũng như an toàn trong việc vận hành thang máy, các dịch vụ cũng hoạt động trở lại. Tuy nhiên thang máy thì thường xuyên xảy ra tình trạng hỏng hóc, tầng hầm mất vệ sinh... khiến cho người dân vô cùng bức xúc.

Không ai "dám" nhận quản lý

Riêng công tác quản trị tòa nhà, thời điểm hiện tại, theo các hộ dân nơi đây, Ban QLDA khu đô thị Nghi Phú gần như đang giao phó lại cho người dân thông qua Ban đại diện tạm thời, không có tính pháp lý, chưa mang tính tổ chức cụ thể. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, công tác quản lý hiện tại có nhiều bất cập, từ hướng dẫn, theo dõi, tổ chức cho người dân phòng dịch cũng như đảm bảo thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch bệnh.

Nhiều hộ dân ở tầng 11 đã phải góp tiền lắp đặt mái tôn phía trên sân thượng của tòa nhà để chống dột. Ảnh: PV Về phía cư dân tại tòa nhà Vinaconex 9 - CT,B thì đã nhiều lần họp bàn để thành lập Ban quản trị để thay mặt người dân làm việc với chủ đầu tư và xử lý những vướng mắc, bất cập trước mắt. "Tuy nhiên với cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo điều kiện như hiện nay, những người dân sinh sống tại chung cư không dám nhận lại để quản lý. Đây cũng là lý do vì sao người dân chưa đồng thuận thành lập Ban quản trị tòa nhà" - đơn phản ánh nêu rõ. Trước những bức xúc kéo dài mà không được giải quyết, hiện tại cư dân tại khu chung cư này đang tiếp tục kiến nghị, và "cầu cứu" đến các cơ quan, ban ngành và cả chủ đầu tư. Trong đó người dân yêu cầu chủ đầu tư phải xử lý dứt điểm tình trạng hư hỏng của thang máy, đảm bảo an toàn cho người dân khi vận hành; đảm bảo hệ thống PCCC hoạt động theo đúng quy định; hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho người dân; hoàn trả trần sảnh tầng 1 như nguyên trạng xây dựng ban đầu, không để nước mưa chảy xối xả tại tiền sảnh (do Ban quản lý đục thủng), đồng thời khắc phục tình trạng đục thủng làm thay đổi kết cấu trần tầng hầm gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến an toàn cho khu nhà. Ngoài ra, người dân cũng kiến nghị phải khắc phục việc xuống cấp của công trình, khắc phục tình trạng thấm dột, nứt trần, bong tróc tường, hư hỏng cửa sổ... Đảm bảo công tác quản lý hành chính đối với khu chung cư. Đặc biệt là phía chủ đầu tư cần phải công khai phí bảo trì và thực hiện các nội dung liên quan đến bảo trì các hạng mục của tòa nhà sau khi xin ý kiến của các hộ dân. Vào ngày 29/6/2021 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nghi Phú đã có văn bản trả lời cư dân về tiến độ làm giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Theo như văn bản này thì lý do của việc chưa cấp được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho các hộ dân là vì Cục thuế Nghệ An chưa có các văn bản xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp NSNN tại khu đô thị Nghi Phú để chủ đầu tư đủ điều kiện xin cấp giấy chứng nhận cho người dân. Tuy nhiên, theo như văn bản trả lời vào ngày 1/7/2021 của Cục thuế Nghệ An thì do phía Công ty CP Vinaconex 9 mới chỉ thực hiện tạm nộp các sắc thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An và chưa cung cấp các hồ sơ quyết toán liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế. Chưa kể đến việc hiện tại Dự án Khu đô thị mới Tây Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn còn 20.595,3m2 đất chưa được giao tại thực địa. Trong đó, đất ở thấp tầng là 17.398,3m2 tương ứng với 73 thửa đất và 3.197m2 đất ở cao tầng thuộc chung cư 12 tầng CT,B. Trước những bức xúc của cư dân tại tòa nhà chung cư Vinaconex 9 - CT,B, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nghi Phú, người đã ký vào các tờ thông báo cắt giảm dịch vụ cũng như thông báo tiến độ làm giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư CT,B gửi cho các hộ dân, thì được ông Cường trả lời rằng "ông không phải là người phụ trách".



Ngày 10/5/2021, Công ty CP Xây dựng số 9 (chủ đầu tư của tòa nhà Vinaconex 9 - CT,B đã bị UBND thành phố Vinh ra quyết định xử phạt hành chính vì lý do không thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định, với mức phạt 15.000.000 đồng

Thực tế tại chung cư này, chúng tôi nhận thấy rất nhiều căn hộ đã bị nứt, bị thấm dột, nhiều đoạn trần hành lang đã bị thủng. Đặc biệt, tại khu vực tầng áp mái, do bị dột nên nhiều hộ dân tại tầng 11 đã phải góp tiền để lợp mái tôn lên nóc tòa nhà chung cư và tự bỏ tiền chống thấm, rất tốn kém.