Cư dân nhận bàn giao shophouse và shopvilla tại TNR Stars Thái Hòa

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về việc xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An với mục tiêu phấn đấu xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III năm 2025 và thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Nghị quyết này sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa Thái Hòa trở thành cửa ngõ kết nối các tỉnh miền núi phía tây Nghệ An, Thanh Hóa, đồng thời là cửa ngõ giao thương lớn với nước bạn Lào qua các cửa khẩu Nậm Cắn, cửa khẩu Thanh Thủy, cửa khẩu Tam Hợp.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, việc thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, cảnh quan đô thị, khu đô thị tích hợp đa tiện ích… được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng. Sự xuất hiện của dự án TNR Stars Thái Hòa được dự báo sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị cho địa phương.

Với quy mô 29ha, TNR Stars Thái Hòa hứa hẹn trở thành khu đô thị lớn, hiện đại bậc nhất thị xã. Khu đô thị tích hợp chuỗi 18 tiện ích như: Trung tâm thương mại, trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp, quảng trường ánh sáng, hồ điều hòa…

Shophouse tại đây được quy hoạch thành dãy phố trên các trục đường trọng yếu, huyết mạch, có lượng lưu thông cao như đại lộ Hùng Vương 52m và đại lộ Lê Hồng Phong 38m. Các dãy shophouse được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng lịch lãm, hướng đến kiến tạo một cộng đồng văn minh, hiện đại, mang tính thương mại cao.

Cùng với Vincom và hệ thống shophouse của Vingroup, chuỗi shophouse và shopvilla thuộc TNR Star Thái Hòa sẽ tạo thành tuyến phố kinh doanh sôi động cho thị xã Thái Hòa trong tương lai.

Dưới đây là những hình ảnh về sự kiện bàn giao shophouse - shopvilla thuộc hai tiểu khu Thiên Long và Tiểu khu Long Sơn dự án TNR Stars Thái Hòa: