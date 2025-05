Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Từ sáng sớm, các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã có mặt tại khu vực Nhà Tang lễ, dự Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và tiếc thương đối với nhà lãnh đạo đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Gia quyến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN

Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của đồng chí Trần Đức Lương, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đúng 7 giờ, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ".

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.