Cụ ông ra viện không có người đón, được công an chở về tận nhà

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24/8/2021, tổ công tác tuần tra cơ động số 4, Công an thành phố Vinh do Đại úy Nguyễn Mạnh Cường làm tổ trưởng đang tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Tuệ Tĩnh, thuộc phường Hưng Dũng, TP.Vinh thì phát hiện thấy một cụ ông bị tàn tật, đang ngồi sát lề bên đường.

Đại úy Nguyễn Mạnh Cường dùng xe mô tô chở ông Thái Văn Dương về nhà. Ảnh: Đức Vũ

Tổ công tác đã đến hỏi thăm và được biết ông tên là Thái Văn Dương, 79 tuổi, trú tại số nhà 19 đường Yên Dũng Thượng, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ông điều trị tại Bệnh viện Y học cổ tuyền Nghệ An từ ngày 30/7/2021, đến ngày 23/8/2021 thì làm thủ tục ra viện.



Tuy nhiên do ông bị mắc nhiều bệnh, cộng với bị bệnh tật từ nhỏ nên rất khó đi lại. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên sau khi ra viện người nhà không thể đến để đón ông trở về nhà. Trước tình cảnh đó, Đại úy Cường và các đồng đội làm nhiệm vụ đã trực tiếp hỗ trợ, sử dụng xe mô tô chở ông Thái Văn Dương về nhà an toàn.