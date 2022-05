Cử tri Diễn Châu kiến nghị Quốc hội có cơ chế giám sát chương trình hành động của đại biểu

Nhiều vấn đề đất đai được đề cập

Sáng 4/5, tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Diễn An, Diễn Trung, Diễn Tân, Diễn Thịnh. Ảnh: Mai Hoa