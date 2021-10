Cử tri huyện Diễn Châu mong muốn sớm nâng cấp cảng cá Lạch Vạn

Sáng 6/10, tại UBND xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu), bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm huyện và các xã Diễn Bích, Diễn Kim, Diễn Vạn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Huyện ủy UBND, UB MTTQ huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, đại biểu Võ Thị Minh Sinh báo cáo với cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, nhiều cử tri tại 4 xã Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Kim, Diễn Vạn đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và cơ chế, chính sách quan trọng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch xã Diễn Ngọc bày tỏ lo lắng về sự an toàn của các tuyến đê ven biển, ven cửa lạch. Bởi hệ thống đê này đều được xây dựng cách đây 40-50 năm, chủ yếu đắp đất bằng thủ công, đến nay nhiều đoạn đê đã xuống cấp trầm trọng không bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Đặc biệt, có hơn 300 mét đê tại xóm Nam Thịnh trên địa bàn xã Diễn Ngọc đã bị xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến gần 30 hộ dân đang sinh sống ven đê. Đặc biệt, sau mùa mưa lụt của năm 2020 tuyến đê này bị sạt lở nghiêm trọng, các hộ dân phải hứng chịu tình trạng nước dâng, xâm nhập mặn, đe dọa đến cuộc sống.

Cùng chung nỗi lo lắng liên quan đến Lạch Vạn, cử tri các xã Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Kim phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại đây. Theo đó, Lạch Vạn là cảng cá lớn nhất của huyện Diễn Châu, nơi neo đậu của hơn 400 tàu thuyền xã Diễn Ngọc và hàng trăm tàu cá của các địa phương lân cận.

Tuy nhiên, những năm gần đây, cảng cá này bị bủa vây bởi rác thải và nước xả thải gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của những hộ dân sống xung quanh cảng cá. Cùng với sự ảnh hưởng của rác thải thì sự bồi lắng hai bên bờ lạch trong khi nơi neo đậu tàu thuyền chưa được đầu tư đồng bộ đã gây cản trở đến quá trình neo đậu thuyền sau đánh bắt và lưu trú tránh bão của các ngư dân.

Do vậy, các cử tri mong muốn các cơ quan ban ngành sớm có phương án nạo vét lạch để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài trong nhiều năm qua. Đồng thời nâng cấp, cải tạo đồng bộ để đảm bảo sự an toàn trong neo đậu thuyền sau đánh bắt.

Cử tri Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch xã Diễn Ngọc bày tỏ những lo lắng liên quan đến cảng Lạch Vạn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại đầu cầu xã Diễn Bích, bà Nguyễn Thị Chuyên (xóm 2) bày một số kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ dành cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid - 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 22/2021/QĐ- UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 9/8/2021 về quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc hướng dẫn triển khai thực hiện tại địa phương có nhiều bất cập trong xác định đối tượng được hỗ trợ.

Cụ thể, các lao động thi công trong một công trình xây dựng thì thợ xây và thợ hồ được hưởng chế độ hỗ trợ còn các đối tượng cùng chung tổ thợ khác như thợ cơ khí, thợ điện, nước, cơ khí lại không được hưởng chế độ này. Cùng với đó, khi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì nhóm lao động bốc vác, vận chuyển trong các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu cũng bị mất việc. Vì vậy, cử tri mong muốn Quốc hội bổ sung nhóm đối tượng trên được hưởng hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Cảng Lạch Vạn bị xuống cấp và ô nhiễm. Ảnh tư liệu: Văn Trường

Ngoài ra, đợt mưa bão ở trung tuần tháng 9 vừa qua đã khiến cho hàng trăm hộ diêm dân bị mất trắng, muối trong kho chứa và tại khu sản xuất bị thiệt hại nặng nề. Do vậy, các diêm dân tại địa bàn hai xã trên mong muốn được nhận sự hỗ trợ để khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển sản xuất.

Một số vấn đề liên quan đến chế độ cho đối tượng chính sách, chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xóm, hệ thống cơ sở hạ tầng sau sáp nhập... cũng được các cử tri quan tâm, phản ánh.

Phó Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Trần Xuân Học giải trình, làm rõ nội dung phản ánh của cử tri huyện Diễn Châu liên quan đến cảng cá Lạch Vạn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết thúc hội nghị, đại biểu Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, những băn khoăn, bức xúc, trăn trở trên nhiều lĩnh vực của cử tri và nhân dân huyện Diễn Châu kiến nghị.

Các kiến nghị của cử tri được các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Diễn Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tiếp thu giải trình làm rõ. Một số kiến nghị quan trọng sẽ được kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương giải quyết trong thời gian tới.