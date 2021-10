Cử tri huyện Quế Phong mong muốn sớm đưa điện về bản biên giới

Sáng 4/10, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 ở Nghệ An tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

3 đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G

Cùng dự buổi tiếp xúc với các ĐBQH có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quế Phong, các cử tri đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.



Thay mặt các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2, đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp sắp tới dự kiến diễn ra từ ngày 20/10-13/11/2021, tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 20/10 - 3/11/2021 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành; Đợt 2 từ ngày 8/11-13/11/2021 họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai. Ảnh: T.G

Về công tác lập pháp, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.



Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức tại thị trấn Kim Sơn, với sự tham dự của cử tri đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ảnh: T.G

Tại hội nghị, cử tri huyện Quế Phong đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016-2021, kịp thời chuyển tải nguyện vọng của cử tri, quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Các cử tri cũng tin tưởng và phấn khởi sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, Quốc hội đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh của Quốc hội và Chính phủ. Cử tri bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao về dự kiến nội dung, chương trình trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.



Huyện Quế Phong là địa bàn giáp biên giới, còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, cử tri các xã, thị trấn thuộc huyện Quế Phong kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhanh chóng việc tiêm vắc-xin cho toàn dân; kiến nghị với Bộ Y tế đưa chi phí xét nghiệm và điều trị bệnh Covid-19 vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế.

Là địa phương có số lượng lớn lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên huyện Quế Phong đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội như đời sống của người nghèo, người khó khăn, bệnh tật; giải quyết việc làm cho những lao động trở về quê do đại dịch.

Cử tri xã Tri Lễ phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: T.G

Nhiều ý kiến cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nông dân như: hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, giãn thời hạn trả nợ gốc cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; giảm thuế; giảm giá thành nguyên liệu đầu vào như sắt thép, xăng dầu, vật tư nông nghiệp; giảm phí đường bộ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải… để doanh nghiệp, người dân có thể phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.



Đề cập đến lĩnh vực kinh tế, đầu tư, xây dựng, cử tri huyện Quế Phong tiếp tục kiến nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thác Sao Va, cho rằng đây là công trình lớn, nếu làm được sẽ dẫn nước về phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại xã Tiền Phong, ít nhất là 1/2 diện tích đất nông nghiệp của xã; đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư cửa khẩu phụ tại xã Thông Thụ nhằm đẩy mạnh phát triển giao thương, hàng hóa qua biên giới...

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng. Ảnh: T.G

Đại diện cử tri xã Tri Lễ, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã cho biết, xã Tri Lễ được ví như huyện Quế Phong thu nhỏ, thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm, song mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm kiến nghị đầu tư hệ thống điện và làm đường giao thông, nhất là tại các bản giáp biên giới. Về vấn đề này, đại diện Sở Công Thương trực tiếp trả lời, khẳng định sẽ hoàn thành việc cấp điện cho một số bản thuộc 6 xã của huyện Quế Phong trước khi hết năm 2021. Các ý kiến còn lại của cử tri huyện Quế Phong cũng được đại diện các cấp, ngành liên quan làm rõ ngay tại hội nghị.

Đại biểu Quốc hội Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Quế Phong. Ảnh: T.G Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2, ông Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến liên quan đến công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19, hứa tiếp tục kiến nghị để sớm ban hành các chính sách tác động sâu sắc hơn đến phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mong muốn cử tri và Nhân dân cùng chia sẻ với Nhà nước để cùng nhau vượt qua đại dịch.



Đại biểu cho biết thêm, thời gian tới sẽ có những chính sách thiết thực quan tâm đến các hộ nghèo, cận nghèo, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia hướng đến các địa bàn miền núi, đề nghị địa phương cần lưu ý, chuẩn bị sẵn sàng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở để có thể kịp thời triển khai, đem lại lợi ích cao nhất cho người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền được các đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ và hứa tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xem xét, giải quyết.