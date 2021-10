Cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh nhiều bất cập khi thực hiện sáp nhập xóm

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 4/10, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu.



Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã thông báo trước cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết; trong đó có nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp lần này, Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật, gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Thi đua - Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát của Quốc hội... Cử tri Trần Đức Hữu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiêm vắc -xin Covid-19 cho toàn dân. Với tinh thần cởi mở, dân chủ, trách nhiệm, các cử tri đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết. Cử tri Trần Đức Hữu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu đề cập đến tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, đồng thời duy trì trạng thái hoạt động bình thường mới, đề nghị Quốc hội và Chính phủ có giải pháp tiêm vắc-xin cho toàn dân, gắn với đó là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về vắc-xin và chủ động tiêm.



Cùng với tiêm vắc-xin, cử tri Trần Đức Hữu cũng phản ánh một số bất cập trong triển khai chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Cụ thể, theo quy định của UBND tỉnh có 9 danh mục được áp dụng hỗ trợ thì không có quy định các ngành nghề như: thợ mộc, thợ điện nước, thợ sơn. Cùng với đó cần thực hiện giảm giá điện đợt 4 cho người dân xã Quỳnh Hậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Cử tri Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Hậu kiến nghị các cấp cần có chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao như xã Quỳnh Hậu. Cử tri Lê Nam Thái (xóm 8), kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết chế độ đền bù giải phóng mặt Dự án mở rộng Quốc lộ 1A của Chính phủ được triển khai năm 2014, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Một số vấn đề đề xuất, phản ánh liên quan đến khôi phục lại chức danh thú y cơ sở; việc thực hiện sáp nhập xóm chưa quyết liệt và đặt ra một số bất cập trong việc quản lý và chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xóm cũng được cử tri nêu.



Các đại biểu Quốc hội và đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã giải trình những vấn đề cử tri quan tâm đề xuất, phản ánh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các phản ánh để kiến nghị lên Quốc hội, Chỉnh phủ và các bộ, ngành Trung ương và địa phương giải quyết trong thời gian tới.

Dịp này, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Hậu.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa